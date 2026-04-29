Официално: ПП и ДБ решиха да се разцепят на две парламентарни групи в новото НС

Слуховете се оказаха истина - "Продължаваме промяната" и "Демократична България" ще бъдат две отделни парламентарни групи. Партиите обаче ще запазят сътрудничеството си чрез общ политически проект. Това обяви лидерът на ПП Асен Василев след лидерска среща, продължила близо два часа.

"Това, което предложихме на колегите, и те казаха, че ще обсъдят, е парламентарен съюз за общо действие. Потвърдихме, че ще се явим заедно на предстоящите местни избори в район "Средец" и ще подкрепим кандидата. Предполагам, че ще бъде Трайчо Трайков, както беше предният път. Ще продължи съвместната работа навсякъде, където тя съществува. Продължаваме заедно напред с парламентарен съюз, единствената разлика е, че на таблото (в пленарната зала - бел.ред.) ще светят 2 групи", обясни Василев.

Той припомни, че това се е случвало и преди, през 2022 г.

"В момента има хора, които стоят по-вдясно и не гласуват за общата формация, защото смятат, че политиките на ПП са прекалено леви. Ние смятаме, че са центристки, но някои хора са недоволни", заяви Василев. "Появиха се, макар и малки, партии в десния спектър. По същия начин има хора, които подкрепят ПП И в Европа сме в две различни семейства, ние сме в ALDE, които след дълги разговори изхвърлиха ДПС на Пеевски. Надяваме се сега, когато ГЕРБ добави хора, санкционирани по Магнитски и колегите, които са в ЕНП да се преборят те да бъдат отстранени."

По думите му с "4-годишен хоризонт на управление, се дава възможност да се работи спокойно и всяка формация да организира собствената си физиономия"

Василев отрече слуховете двете формации да са се скарали заради съставите в листите.

Идеята за бъдещото партньорство е предложена от съпредседателя на ПП Асен Василев. Тя предвижда създаването на парламентарен съюз под името "За Силна България в Силна Европа", който да обедини усилията на двете формации въпреки формалното им разделяне в отделни групи. Двете политически сили ще продължат да действат координирано по ключови теми. Очаква се те да внасят съвместни законодателни инициативи, както и да провеждат регулярни срещи за съгласуване на позициите си по важни политики, включително реформите в съдебната система.

Напрежението

Решението за отделни парламентарни групи идва след напрежение между партньорите още след изборите. Споровете се изостриха около въпроси за депутатските места и вътрешната организация, включително казуса с влизането на Асен Василев като депутат от Хасково и освобождаването на място за Манол Пейков.

Допълнително напрежение внесе и предложение от страна на представители на ДБ като Ивайло Мирчев и Божидар Божанов за по-дълбока интеграция и обединение между формациите, включително "Да, България" и ДСБ. Идеята обаче не бе приета от ПП, които не се самоопределят като дясна партия.

Въпреки различията, и двете страни подчертават, че стратегическото партньорство остава. Така, макар и формално разделени в пленарната зала, ПП и ДБ ще продължат да действат като съюзници в опит да запазят влиянието си и да прокарват общи политики в новия парламент.