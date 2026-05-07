Времето в планините е ясно и тихо, но се очаква влошаване

Добри са условията за туризъм в планините, съобщиха от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст (БЧК).

Времето в е ясно и тихо. Очаква се влошаване на метеорологичните условия и туристите трябва да следят прогнозите за времето в предстоящите дни, допълниха от ПСС.

Няма регистрирани инциденти за изминалото денонощие.

Според прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология в планините ще бъде предимно облачно. В следобедните часове в масивите от западната половина от страната на места ще превали и прегърми. Ще духа до умерен, а по високите части – и временно силен, вятър от юг-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 17°, на 2000 метра – около 9°.