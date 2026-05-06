В кадър: Водосвет, 20 салюта, войска по паветата и дебютът на F-16

Очакванията на цялото общество към Българската армията са много големи, каза Йотова

06.05.2026 | 10:50 ч. Обновена: 06.05.2026 | 11:15 ч. 14

Снимка: Димитър Кьосемарлиев, Dnes.bg

20 артилерийски салюта бяха дадени в чест на празника на Българската армия. Президентът Илияна Йотова и официалните лица отдадоха почит на загиналите герои пред Паметника на незнайния войн.

На площада преминаха и различните роти в българската армия, а кулминацията е прелитането с по-ниска скорост на изтребителите F-16. Преди тях в небето прелетяха два "Спартан"-а.

"Очакванията на цялото общество към Българската армията са много големи, но за да се оправдаят, и държавата трябва да изпълни своя дълг към своята армия", каза президентът и върховен главнокомандващ на Въоръжените сили Илияна Йотова в словото си на тържествения водосвет на бойните знамена и знамената светини по случай Деня на храбростта и празник на Българската армия.

Президентът участва в ритуала, като прие почетния караул на представителните гвардейски части и отдаде почит пред Паметника на Незнайния воин.

В тези тежки и трудни опасни времена ние разчитаме на вас, каза Илияна Йотова в словото си пред военнослужещите.

