Режимът в Иран се променя, а човекът, който поема властта, е проблем за Тръмп

Докато президентът на САЩ Доналд Тръмп твърди, че има признаци на хаос във военното ръководство на Иран, един ключов играч изглежда натрупва значително влияние, което би могло да оформи позицията на Ислямската република на бойното поле и на масата за преговори. И той вероятно не е фигурата, която Белият дом би искал да види начело. Докато аятолах Моджтаба Хаменеи пое най-високата длъжност на върховен лидер след убийството на баща си, а председателят на парламента Мохамед Багер Галибаф е в центъра на вниманието по време на преговорите, възходът на бригаден генерал Ахмад Вахиди може да се окаже най-значимият от всички промени, които се случват в сложната вътрешна динамика на властта в Иран. Вахиди беше назначен за шеф на Корпуса на ислямската революционна гвардия (IRGC) след убийството на предшественика му, Мохамед Пакпур, в началните етапи на войната, която САЩ и Израел започнаха срещу Иран преди два месеца.

Това е позиция, която го поставя като основна мишена, като Пакпур беше заел поста едва след убийството на бившия шеф на IRGC Хосеин Салами от Израел по време на 12-дневната война през юни миналата година. Но квалификацията на Вахиди е уникална. Освен че преди това е бил заместник-командващ на IRGC, министър на вътрешните работи при бившия президент Ебрахим Раиси и министър на отбраната при бившия президент Махмуд Ахмадинеджад, Вахиди е бил основател и шеф на елитната сила "Кудс", по-късно ръководена от генерал-майор Солеймани до смъртта му при американски удар през 2020 г., разпореден от Тръмп.

Днес, когато Ислямската република е изправена пред най-сериозното си изпитание от времето на ирано-иракската война през 80-те години, по време на която бяха създадени ИРГК и неговата сила "Кудс", "Ахмад Вахиди е този, който взема решенията", заяви пред Newsweek Камран Бохари, стратегически анализатор и старши научен сътрудник в Съвета за политика в Близкия изток, който е писал много за вътрешната еволюция на иранското ръководство.

Солеймани, по време на 21-годишния си мандат като шеф на силите "Кудс", често беше наричан "командирът в сянка". Той си спечели това прозвище благодарение на богатата си кариера в организирането на тайни операции в чужбина - от подпомагане на милиции за нанасяне на удари срещу американските войски в Ирак, през подкрепа на "Хизбула" срещу Израел, до борба с бунтовници и джихадисти, включително групировката "Ислямска държава" (ИДИЛ), в Ирак и Сирия. И все пак Солеймани се превърна в нещо като знаменитост по своето време.

Вахиди също е добре познат на Запада, след като през 2007 г. срещу него беше издадена червена бюлетина на Интерпол, а през 2010 г. - санкции от САЩ за предполагаемата му роля в смъртоносното бомбено нападение срещу еврейски център в Аржентина през 1994 г.

Оттогава Вахиди е обект на допълнителни ограничения от страна на САЩ и Европейския съюз, макар това да не е попречило особено на кариерата му в Иран. В изказване в Буенос Айрес миналата седмица заместник-държавният секретар по контрол над въоръженията и международната сигурност Томас ДиНано спомена предполагаемата роля на Вахиди в атентата от 1994 г. срещу Asociación Mutual Israelita Argentina и в експлозията от 1992 г., насочена срещу израелското посолство, също в аржентинската столица. ДиНано определи повишението на Вахиди до шеф на ИРГК като "ясно доказателство за вината на ИРГК като чуждестранна терористична организация и за ролята ѝ в дългогодишното държавно спонсориране на тероризма от страна на Иран". Въпреки публичните си позиции обаче, Вахиди остава нещо като загадка. Способността му да се издига в рамките на официалните властови структури на държавата, да изгражда връзки, основани на технократично, а не на лично лидерство, и да поддържа по-нисък международен профил, се оказва особено впечатляваща.

Бохари, който е и старши директор на New Lines Institute във Вашингтон, се срещна накратко с Вахиди в кулоарите на конференция в Техеран преди 15 години, като го описа като изненадващо привлекателен и владеещ английски език. Той също така направи на пръв поглед неочаквана паралел между Вахиди и предпоследния монарх на Иран, Реза Шах Пахлави. Пахлави, чийто син по-късно беше свален от трона по време на Ислямската революция от 1979 г. и чийто внук и до днес се опитва да си възвърне трона, сам взе властта като глава на мощната Персийска казашка бригада в серия от военни действия от 1921 до 1925 г., което доведе до падането на изтощената от войни династия Каджар. Както Пахлави, отбеляза Бохари, Вахиди "е човек в рамките на системата" и в крайна сметка може да допринесе за нейното преобразуване, ако успее да оцелее в конфликта.

"Доколкото знаем, утре може да бъде ударен от въздушен удар и да го няма", каза Бохари. "Но той изглежда като човек, който би искал да бъде онази бонапартистка фигура, за която всички говорят." "Не може да го направи сам. Ще има центрове на властта", добави Бохари. "Мисля, че в момента той консолидира властта си, а от контактите ми в страната чувам, че има амбиции, ако щете, и лични амбиции, ако щете."

Възходът на Вахиди също бележи ускоряването на една дълготрайна еволюция, която се случва в Ислямската република. Дори през последните години на покойния върховен лидер аятолах Али Хаменей властта тихо се делегираше все повече към други области, включително ИРГК и конвенционалните въоръжени сили на Иран, известни като Артеш. Бохари отбеляза това преди две години, когато "се появиха институции, както ИРГК с цялата си сложност, така и Али Хаменей, включи Артеш в един момент, за да противопостави ИРГК, така че да може да запази властта."

"С други думи, Гвардията вземаше решенията много преди тази война. Сега това се е превърнало в де факто положение, защото няма върховен лидер", каза Бохари. "И продължавам да го повтарям, защото мисля, че [Моджтаба Хаменей] е в най-добрия случай номинален върховен лидер. И дори да не беше ранен, той нямаше да има влиянието, с което се ползваше баща му, защото в крайна сметка той просто ръководеше офиса на баща си."

"Най-лошият сценарий" Аника Ганзевелд, мениджър на портфейла за Близкия изток в проекта "Критични заплахи" на Американския институт за предприемачество, твърди, че отсъствието на новия върховен лидер на Иран, чиято публична роля откакто беше назначен миналия месец се ограничава до писмени изявления, публикувани от кабинета му, само е помогнало да се проправи пътят за консолидирането на властта на Вахиди. "Отсъствието на върховен лидер, който да арбитрира между фракциите в режима и да действа като крайната власт за вземане на решения, вероятно е допринесло за издигането на Вахиди в режима", каза Ганзевелд пред Newsweek.

Дори и Тръмп често да е твърдял, че в Иран е постигната "промяна на режима", той призна още в началото на конфликта риска от появата на ново ръководство, което ще продължи да действа в противоречие с интересите на САЩ.

"Предполагам, че най-лошият сценарий би бил да направим това и след това да дойде на власт някой, който е толкова лош, колкото предишния, нали?" каза Тръмп в отговор на въпрос на репортер миналия месец, само няколко дни след началото на войната. "Това може да се случи. Не искаме това да се случи. Вероятно би било най-лошото."

Тази реалност може би започва да се проявява, особено след като Вахиди изглежда е започнал да създава свой "вътрешен кръг",

в който влиза секретарят на Върховния съвет за национална сигурност Мохамед Багер Золгадр, според Ганзевелд. Золгадр зае влиятелната позиция миналия месец, след като Израел уби предшественика му Али Лариджани, който се смяташе за вторият по ранг и фактически управляваше от името на предимно отсъстващия върховен лидер. Смъртта му остави голяма празнина по отношение на институционалната сплотеност. Сега кликата на Вахиди изглежда "доминира в процеса на вземане на решения в режима в момента", каза Ганзевелд, което усложнява търсенето на споразумение между Вашингтон и Техеран, което да сложи край на конфликта, да разреши въпроса с ядрената програма на Иран и, може би най-спешно, да се справи с противопоставящите се блокади на САЩ и Иран на критичния енергиен търговски проход - Ормузкият проток.

"Вахиди и близките до него лидери на ИРГК изглежда са отстранили по-"прагматичните" длъжностни лица, като лидерите на иранската преговорна делегация, председателя на парламента Мохамад Багер Галибаф и министъра на външните работи Абас Арагчи, които са проявили по-голяма отвореност към постигането на компромис със Съединените щати", каза Ганзевелд.

Али Алфоне, старши научен сътрудник в Института за арабските държави от Персийския залив, специализирал се в проследяването на вътрешните динамики в Иран, описа "колективно лидерство от петима души", в което "основната разделителна линия минава между избраните длъжностни лица - президента Масуд Пезешкиан и председателя Мохамад Багер Галибаф - и неизбраните участници: председателят на съдебната власт Голам-Хосеин Мохсени-Еджеи; представител на Иранската революционна гвардия, бившият командир Мохсен Резаеи или настоящият командир бригаден генерал Ахмад Вахиди; и неназован представител на редовната армия." Разделителната линия е важна, каза Алфоне пред Newsweek, защото "избраните длъжностни лица са склонни да мислят за преизбиране и са по-чувствителни към тежкото положение на населението, докато неизбраните длъжностни лица са по-склонни да приемат трудностите за обществото". Сред тези фигури той класифицира както Галибаф, така и Вахиди като "най-стратегически мислещите фигури" в системата, наричайки и двамата "прагматични оператори".

Освен това се съобщава, че Вахиди има история на контакти както с ЦРУ, така и с израелската шпионска агенция "Мосад" още през 80-те години. Тайната сделка, която стана известна като аферата "Иран-Контра", видя американски длъжностни лица да продават оръжие на Иран по време на войната му с Ирак, за да отклонят средства към бунтовниците от "Контра", които се бореха срещу социалистическото правителство в Никарагуа, въпреки забраната на Конгреса за финансиране на въстанието в Централна Америка.

От друга страна, Тръмп изрази ясна предпочитание към Галибаф. Бивш шеф на ВВС на ИРГК и кмет на Техеран, който четири пъти се кандидатираше безуспешно за президент, Галибаф се утвърди като известен посредник между различни ирански лагери и групи по интереси. В същото време вътрешният му рейтинг е подложен на съмнение поради връзки с няколко широко отразявани обвинения в корупция. Дори ако постиженията на Вахиди му дават предимство, малцина очакват открито поемане на властта от ИРГК, която традиционно предпочита да поддържа слой на правдоподобно отричане в иранските дела.

"Нито той, нито ИРГК като институция изглеждат склонни да организират държавен преврат и да поемат пълна отговорност за управлението на държава, намираща се под силен вътрешен и външен натиск", каза Алфоне. "От гледна точка на ИРГК е за предпочитане споразумение за споделяне на властта с цивилни и полуцивилни фигури като Галибаф: то позволява на Гвардията да доминира в стратегическото вземане на решения и да разпределя намаляващите ресурси на страната, докато цивилните поемат обществената вина за провалите на режима."

Появиха се някои признаци на несъгласие. Ирански анализатори и медии с различни политически ориентации и официални връзки предлагат противоречащи си концепции за това как да се процедира в преговорите и конфликтите. Все пак дори редица видни консервативни източници в страната предупредиха срещу опитите да се подклаждат "вътрешни борби", каквито Тръмп твърди, като повечето се обединяват зад дипломатическия път. И макар че безспорно съществуват съперничества сред ключовите фигури в Ислямската република, Алфоне твърди, че честите изказвания на Тръмп за разриви в иранския апарат за вземане на решения разкриват повече за собствените проблеми на Белия дом, който се колебае между реториката на войната и мира два месеца след началото на конфликта.