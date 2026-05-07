Разбиха международна банда в 90 държави, менте лекарства и в България

Близо 270 души, заподозрени в трафик на неодобрени и фалшиви лекарства, са арестувани, а 66 престъпни групи са разбити, в хода на мащабна полицейска операция на територията на 90 държави, сред които и България, предаде Франс прес, като се позова на прессъобщение на Интерпол от днес. Организацията е особено загрижена за отклоняването на противопаразитни продукти, уточнява АФП.

Операция "Пангея XVIII", организирана през март на всички континенти, доведе до конфискацията и на над 6 милиона незаконни лекарства на стойност 15,5 милиона долара, съобщи в прессъобщение международната организация на криминалната полиция със седалище във френския град Лион.

Сред най-често конфискуваните продукти са лекарства за еректилна дисфункция, успокоителни, аналгетици, антибиотици и продукти против тютюнопушене.

Освен това, операциите по дигитално правоприлагане са прекъснали дейността на приблизително 5700 уебсайта, страници в социалните медии, канали и автоматизирани ботове, свързани с престъпна дейност, използвани за предлагане на пазара и продажба на незаконни лекарства.

Сред забележителните случаи в операцията е разбит таен завод за производство на лекарства в България, където са конфискувани милиони таблетки, ампули и инжекционни продукти, отбелязва АФП. От Интерпол уточняват, че в страната властите разбиха тайно производствено съоръжение и конфискуваха милиони неправилно етикетирани хапчета, ампули и инжекционни форми.

"Благодарение на онлайн пазарите и неформалните вериги за доставки престъпниците могат да се възползват от вратички в регулациите и да се насочват към хора, търсещи бързо или достъпно лечение", каза генералният секретар на Интерпол Валдеси Уркиса, който предупреди за "сериозни, дори фатални" последици.

Търсенето на фармацевтични продукти за подобряване на спортните постижения и начина на живот - като стероиди и пептиди, продължава да расте, "подхранвано от общностите на бодибилдинга и фитнеса", добави Интерпол.

Антипаразитните препарати се завръщат

Наблюдава се рязко увеличение на конфискациите на антипаразитни лекарства - тенденция, наблюдавана за последно в предишни издания на операция "Пангея" по време на пандемията от COVID-19.

Това увеличение се дължи на нарастващата онлайн промоция на тези продукти като алтернативни лечения за рак, въпреки многократните предупреждения от здравните власти, че подобни твърдения не са подкрепени от научни доказателства.

Две вещества доминираха в конфискациите: ивермектин, използван за лечение на паразитни и глистни инфекции, и фенбендазол, обезпаразитяващо средство, одобрено само за ветеринарна употреба.

Често погрешно етикетирани като здравословни добавки, тези продукти се продават като част от така наречените "комплекти за лечение на рак", което ги прави по-лесни за достъп и заобикаляне на регулациите.

Австралия, Нова Зеландия, Сингапур, Съединените щати и Обединеното кралство съобщиха за значителни конфискации и на двете вещества.

Бързото решение обещава заплахи за здравето

Търсенето на фармацевтични продукти, свързани с спортните постижения и начина на живот, продължава да расте, като анаболните стероиди отново са доминиращата категория с 86 732 конфискувани дози в световен мащаб.

Търсенето се дължи до голяма степен на общностите за бодибилдинг и фитнес, като производство е установено в части от Източна и Югоизточна Европа, а производствени центрове са установени в Индия, Обединеното кралство и Съединените щати.

Бисер Вучков, директор на дирекция "Международно сътрудничество" в Министерството на вътрешните работи на България, заяви:

"Чрез продължаващото си участие в операция "Пангея" на Интерпол, България демонстрира непоколебима решителност срещу незаконните фармацевтични продукти, разбивайки престъпните мрежи и защитавайки общественото здраве."

"Последните резултати подчертават силата на координираните действия за прекъсване на незаконното производство, трафика и онлайн разпространението по целия свят."

Властите по целия свят също така идентифицираха нарастващо търсене на пептиди - синтетични вещества, рекламирани онлайн за мускулен растеж, загуба на мазнини и възстановяване.

Първоначално използвани в изследователски среди, тези продукти сега се продават широко като „изследователски химикали“ или „козметични пептиди", за да се избегне откриване, въпреки че нямат одобрени дозировки или стандарти за безопасност за употреба от хора.

Значителни конфискации са докладвани в Австралия, Ирландия и Нова Зеландия, като стотици флакони с пептиди са били заловени при множество правоприлагащи действия.

Междувременно, голямото търсене на лекарства, съдържащи GLP-1, първоначално разработени за лечение на диабет, но сега широко използвани за отслабване, откри нови възможности за престъпните мрежи.

Незаконните версии често се произвеждат в Азия и се продават онлайн за едва 10 щатски долара. В някои случаи е установено, че съдържат сибутрамин, вещество, забранено в много страни поради връзки с инфаркти и инсулти.

Престъпници, насочени към основни лекарства в цяла Африка

Участието на 12 африкански държави в тазгодишната операция разкри по-ясна картина на потока от незаконни фармацевтични продукти в региона.

За разлика от други региони, конфискациите в Африка са включвали предимно основни лекарства като болкоуспокояващи, антибиотици и антималарийни средства.

Престъпните групировки често продават тези незаконни лекарства чрез неформални пазари, за да задоволят търсенето на лечение, особено в райони, където достъпът до достъпно здравеопазване е ограничен.

Много от тези незаконни лекарства се оказаха некачествени, фалшифицирани, с изтекъл срок на годност, неправилно съхранявани или липсваща ключова информация за безопасност.

Действията по прилагане на закона отразяват мащаба на проблема. В Буркина Фасо властите са прихванали 384 000 антибиотични капсули. В Кот д'Ивоар е конфискуван един тон фалшив ибупрофен от едно превозно средство, а в Камерун са били прихванати хиляди бутилки с предполагаеми фалшиви антималарийни лекарства и антибиотици.