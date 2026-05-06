BGONAIR Live Новини Днес | 59

"Кутията на Пандора" се отвори: Как се източват милиони за ремонти на пътища?

ИПБ: Освети се корупционния модел в АПИ

06.05.2026 | 15:47 ч. Обновена: 06.05.2026 | 15:48 ч.
Снимка: БГНЕС

В последния си работен ден министър Николай Найденов публикува заданията за ремонт и поддръжка на пътищата, с което дефакто освети корупционния модел в АПИ. Този безпрецедентен акт превърна официалния сайт на МРРБ в доказателство за това как държавният бюджет се превръща в "черна дупка". Публикуваните документи не са просто административна справка – те са самопризнание за системно източване на публични средства, прикрито зад паравана на държавната администрация, пише в своя позиция Институтът по пътна безобасност (ИПБ).

Мрежа от корупционни капани

Прегледът на документите разкрива стряскаща липса на държавност. Вместо единни стандарти, виждаме хаос, който обслужва единствено "усвояването" на средства:

• Феодализация на Пътните управления: Всяко Областно пътно управление (ОПУ) действа като самостоятелна република, прилагайки собствени правила без никакъв централизиран контрол.

• "Ремонти на тъмно": В заданията липсват конкретни обекти и локации. Вместо реални участъци, се описват разтегливи понятия като "организационни дейности" и "текущи нужди".

• Мисията "Невъзможен контрол": Тези формулировки са съзнателно избрани, за да направят външния одит невъзможен. Когато не е ясно какво се ремонтира, не може да се докаже и какво е откраднато.

Цената на безхаберието е човешки живот

Този модел не е просто "административен хаос". Това е организирана схема за източване, при която парите на данъкоплатците изтичат в кухи дейности, докато българските пътища остават опасни и отнемат животи.

Независимо от политическите мотиви на министър Найденов да публикува тези данни в 12-ия час на своето управление, фактът е неоспорим: той извади скелетите от гардероба на АПИ. Вече никой не може да се преструва, че проблемът не съществува.

ИПБ настоява за незабавни действия:

1. Пълна ревизия и разследване от Прокуратурата и Сметната палата на всички описани в заданията дейности.

2. Стоп на "разтегливите" договори: Спешно въвеждане на задължителни цифрови стандарти и GPS проследяване на всяка машина и всяка ремонтна дейност.

3. Радикална структурна реформа в АПИ: Агенцията трябва незабавно да спре да бъде "касичка" за фирми и да се превърне в реален орган за управление на безопасността.

4. Реален публичен контрол: Изграждане на платформа в реално време, където всеки гражданин да вижда кога, къде и колко лева се харчат за конкретна дупка на неговия път.

