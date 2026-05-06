ПВО-то около Москва заради парада дава възможности за украинските ракети с голям обсег

06.05.2026 | 19:06 ч. Обновена: 06.05.2026 | 19:07 ч. 56
Снимка: БГНЕС/ЕРА

Концентрирането на руските системи за противовъздушна отбрана около столицата Москва заради предстоящия в събота парад по случай Деня на победата - 9 май, открива възможности за "нашите санкции с голям обсег", заяви днес украинският президент Володимир Зеленски.

Той имаше предвид украинските далекобойни ракети и дронове.

По-рано днес Зеленски обвини Русия, че е нарушила обявеното от днес в полунощ от Украйна прекратяване на огъня, и добави, че Киев ще реши как да отговори.

"През последните седмици около Москва бяха разположени допълнителни слоеве противовъздушна отбрана чрез преместване на системи от други руски региони, създавайки нови възможности за санкциите с голям обсег на Украйна", написа той днес следобед в Телеграм, след като изслуша ръководителя на украинското военно разузнаване Олег Ивашченко.

В понеделник вечерта Министерството на отбраната на Руската федерация обяви, че президентът Владимир Путин е взел решение за едностранно прекратяване на огъня на 8 и 9 май във връзка с отбелязването от победата на Съветския съюз срещу нацистка Германия във Втората световна война. Киев отговори бързо, като Зеленски каза още същата вечер, че Украйна ще спазва примирие от днес в полунощ.

