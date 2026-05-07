Ножаров: Правителството пред дилема - социално недоволство или недоволство на ЕК

"Важни са цифрите, а не внушенията. Има много въпросителни около финансовото състояние на държавата, за които от качените публични данни по консолидираната фискална програма на сайта на Министерството на финансите няма отговори".

Това заяви пред БНР икономистът Щерьо Ножаров – преподавател в УНСС.

От началото на годината е изтеглен 1,2 млрд. дълг, който е около 70% от годишния таван на дълга, който е по новите фискални правила на ЕС от 2024 г., даде пример той и добави:

"Тук въпросителната е каква част от този дълг е отишла за изплащане на падежи на заеми от предходни години. Според данните, качени от Министерството на финансите, това са едни нищожни 25 млн. Ако това е така, това означава, че от началото на годината е изчерпан лимитът на 70% на нетен първичен дълг.

Оттук нататък правителството и парламентът и да си увеличава тавана на дълга, всъщност ние влизаме в процедура и имаме право да изхарчим още само 800 млн. първичен дълг, останалото е за погасяване. Погасителните вноски са през юли, септември и декември, т.е. към момента няма известни падежи да са плащани.

Дали този нулев бюджетен дефицит не се дължи на това, че е изтеглен дълг, с който е стабилизиран фискалният резерв, който се твърди, че се оставя на новото правителство, но пък на новото правителство му е отнета възможността да тегли по-голям дълг от 800 млн., а само за разплащане на пенсиите, тъй като бюджетът на НОИ не достига, трябват 3 млрд. Това е първата много голяма въпросителна".

По думите му има и други въпросителни. Дали нулевият бюджетен дефицит за април не е постигнат с изземването на тези 1,4 млрд. от бюджета на ББР, попита икономистът.

"Това са инструментални математически размествания за 1 месец, които ни водят до структурна промяна и до облекчаване на финансите и до тяхното подобряване, но си остава дефицитът 1,75 млрд. от началото на годината, което е 1,4 от цялата позволена цифра", обясни Ножаров.

Според него въпреки това не са под заплаха публичните финанси. Изплащането на пенсиите е гарантирано, увери той, но подчерта, че това трябва да стане с група мерки, като например – замразяване на пълното финансиране на 12 хил. бройки от администрацията, които стоят празни, до края на годината, от издръжките на ведомствата могат да бъдат намалени едни 300 млн., както и приоритизиране на капиталови разходи.

Във връзка с бюджета на държавата икономистът изказа мнението си, че най-големите проблеми са в бюджета на НОИ. Той смята, че първото нещо, което трябва да бъде направено от новото правителство, е да преразгледа категориите труд, което не е правено поне от 15 години. Според него е необходима изключително сериозна ревизия.

"Това правителство е изправено пред дилема – или да отговори на популистки очаквания на някои кръгове хора, или да отговори на очаквания на ЕК, а ако не отговори, още в началото на мандата си да влезе в тежка процедура по новите фискални правила на ЕК. Не знам кое е по-малката злина на това правителство, но ще трябва да го избере – социално недоволство или недоволство на ЕК, което ще срине имиджа и на България, и на правителството. Труден избор, политически избор между чука и наковалнята", очерта ситуацията Щерьо Ножаров.