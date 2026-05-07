Професионалната фотография влиза в Google Maps с нов градски проект

На 14 май от 19:00 ч. пространството на Ozone Pro на бул. „Васил Левски“ 35 ще бъде домакин на необичайна фотографска изложба, която разширява границите на традиционното възприемане на фотографската изложба.

Проектът представя работата на фотографите Емануела Беловарски и Константин Антонов. Те насочват обективите си към градската среда около локацията, водени от идеята, че всяка улица има своя история, а всеки фотограф – собствен начин да я разкаже.

Събитието е с отворен достъп за посетители. Част от селекцията ще бъде изложена на място в Ozone Pro, а всички фотографии ще могат да бъдат разгледани и дигитално – директно в Google Maps, на местата, където са заснети.

Инициативата е насочена към създателите на съдържание и новите форми на визуален разказ. В рамките на проекта двамата фотографи работят без предварително зададени сценарий, разчитайки на собственото си усещане за момент и среда. Така кадрите създават връзка между художественото и реалната градска среда, поставени в своя автентичен контекст.

За Емануела Беловарски идеята за всяка снимка започва в краткия и неповторим момент, в който се срещат интуицията и контролът. Тя снима без предварителен сториборд, като се фокусира върху детайли, които често остават извън вниманието на публиката. За проекта на Ozone Pro работи с акцент върху атмосферата и нюансите на градския живот, използвайки безогледална камера Nikon Z5II.

Константин Антонов подхожда към проекта като към свободна форма на разказ, в която всяко изображение е самостоятелна история. За него участието в Google Maps Gallery е възможност фотографията да излезе от рамките на традиционната галерия и да се върне в естествената си среда – улицата. „Има само един момент, който избираш да запазиш. Натискаш спусъка и времето спира. Почти като при влюбването“, споделя той.

Как изглеждат градските пространства около бул. „Васил Левски“ през обективите на двамата автори и кои места ще се превърнат в техни любими кадри – посетителите ще могат да видят на 14 май от 19:00 ч. в Ozone Pro. Входът е свободен.

