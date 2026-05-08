ПП към Радев: От ИТН ли взехте домовата книга?

Величков: Странен миш-маш от неизвестни хора

08.05.2026 | 10:25 ч. Обновена: 08.05.2026 | 10:26 ч. 2
БГНЕС

Адвокат Велислав Величков от “Продължаваме промяната” се включи в дебата при гласуването на кабинета “Радев” и каза, че в този парламент ПП ще бъде в ролята на опозиция, както са отредили българските избиратели.

“Искам да се обърна лично към Румен Радев и искам да ви кажа - хората дадоха много големи надежди на това да предложите правителство, което да отразява цялото многообразие, с авторитет, честност и почтеност на кандидатите. Не вижда, такива хора в списъка”, каза Величков и добави:

“Виждам странен миш-маш от неизвестни хора, с неизвестна експертиза и обвързани с предишни управления. От ИТН ли взехте домовата книга, че взехте трима министри от партия, катастрофирала на изборите и с нулево обществено доверие?”, попита народният представител.

“Министърът на земеделието е с меко казано спорна биография, допълни Величков. Относно съдебната реформа - очаквахме да видим авторитетно име, познат и доказан, с мнение и позиция. Вчера колеги ме питаха кой е министърът на правосъдието Николай Найденов - той е бил главен секретар на ВСС по времето на Цацаров, - човек без мнение и позиция, която очакваме да прави съдебна реформа, допълни Величков. 

“Найденов не е имал никакъв досег със съдебната система, как ще се пребори с олигархията, която стои зад и вътре в съдебната система”, попита още депутатът от ПП. 

“Това не е правилно, това е грешна стъпка и пореден фал старт. Ако искате да разградите мафиотският модел в държавата и да освободите съдебната система от зависимостите, трябва да го докажете с дела, а не с клишета”, каза още Величков.

 

Велислав Величков Продължаваме промяната домова книга Румен Радев ИТН 52 НС
