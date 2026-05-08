Кирил Петков: Хората на ИТН свалиха моето правителство, кадруват и днес

Мнозинството има огромен кредит на доверие, но лесно може да се изпари

08.05.2026 | 09:51 ч.
БГНЕС

Бившият премиер Кирил Петков коментира присъствието на хора от ИТН в редиците на кабинета “Радев”.

“Не ИТН - хората зад ИТН свалиха моето правителство. Същата организирана престъпна група, която стои зад ДПС, ГЕРБ и ИТН, и която беше превзела и БСП. За съжаление виждам, че същите хора са успели до някъде да кадруват и днес“, написа в социалните мрежи Петков.

Съпредседателят на ПП добави, че новото мнозинство в Народното събрание има огромен кредит на доверие на българските избиратели, но то лесно може да се изпари.

“Надявам се, че на хора като Иван Демержиев, с истински намерения, им се даде да действат, а не бъдат спирани заради уж "стратегически или тактически причини. Знам, че моите колеги от “Продължаваме Промяната” ще алармират за всеки допуск, за всеки "експерт” с "малка тайна”, прихванат от мафията, за всяка политика, която обслужва онези, които без да крадат не могат да съществуват”, допълни Петков.

“Скъпо платените уроци сега ще послужат за осветяване на всяка колеблива или грешна стъпка. Тези, които площадът изхвърли, този път няма да успеят да се прегрупират задкулисно. В този парламент вече има не само свободна и непримирима опозиция, а опозиция с опит, с платени уроци, с непоносимост към мафиотите, които само преди месеци бяха напълнили Софийския арест с нашите кметове и общински съветници, които не им се бяха навели или “снимали пред герба”. Средно положение няма“, се казва още в поста на Петков.

