Урсула поздрави премиера: Вървим заедно напред за България и за Европа

Имаме силна програма, по която да работи, каза председателят на ЕК

08.05.2026 | 12:22 ч. Обновена: 08.05.2026 | 12:24 ч. 15
Reuters

Председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен поздрави новоизбрания министър-председател Румен Радев.

“Във време на дълбоки геополитически промени имаме силна програма, по която да работим. От сигурност и отбрана до работни места, конкурентоспособност и енергийна независимост. Вървим заедно напред за България и за Европа”, се казва в поздрава на Фон дер Лайен, публикуван в социалната мрежа Х.

По-рано днес първа точка в дневния ред беше гласуването на кабинета “Радев”. Парламентът прие кандидатурата със 124 гласа "За", 36 "въздържали се" и 70 "против".

Урсула фон дер Лайен ЕК Румен Радев премиер поздрав
