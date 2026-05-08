Урсула поздрави премиера: Вървим заедно напред за България и за Европа

Председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен поздрави новоизбрания министър-председател Румен Радев.
“Във време на дълбоки геополитически промени имаме силна програма, по която да работим. От сигурност и отбрана до работни места, конкурентоспособност и енергийна независимост. Вървим заедно напред за България и за Европа”, се казва в поздрава на Фон дер Лайен, публикуван в социалната мрежа Х.
Congratulations to Rumen Radev on becoming Prime Minister of Bulgaria.
At a time of profound geopolitical change, we have a strong agenda to work on.
From security and defence to jobs, competitiveness and energy independence.
Together we move forward, for Bulgaria and for…— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 8, 2026
По-рано днес първа точка в дневния ред беше гласуването на кабинета "Радев". Парламентът прие кандидатурата със 124 гласа "За", 36 "въздържали се" и 70 "против".