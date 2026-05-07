Пациентите са биологично оръжие: Супербактериите на Украйна се разпространяват в Европа

В чакалнята на Центъра за свръхчовеци в украинския град Лвов двама пациенти, единият от които в инвалидна количка с ампутирани ръка и два крака, играят тенис на маса, докато другите наблюдават. Огромен екран показва релаксиращи сцени от природата, а на заден план звучи успокояваща музика.

Данило Туркевич, ръководителят на хирургичното отделение, който започва медицинската си практика точно когато започва пълномащабната руска инвазия, казва, че предизвикателството по време на войната за постигане на бърза и ефективна медицинска помощ за тези на фронтовата линия е огромно.

"Евакуацията на пациентите отнема две до три седмици, понякога дори месеци, за да бъдат превозени от Днепър, Донецк и Харкив до Лвов“, казва той за ранните дни на конфликта, когато е работил в държавна болница.

В много отношения обаче предизвикателствата само са нараснали оттогава.

Идеалната среда за супербактерии

Военните условия в Украйна са създали идеална среда за развитие на сериозни инфекции, устойчиви на антибиотици. Тези така наречени "супербактерии“, които са устойчиви на много, ако не и на всички, често използвани антибиотици, могат да бъдат смъртоносни и да се разпространяват надалеч.

Най-тревожната е Klebsiella pneumoniae, бактерия, за която се смята, че е отговорна за над 100 хиляди смъртни случая годишно.

Що се отнася до Украйна, комбинацията от пренаселени болнични отделения, слаб контрол на инфекциите и микродозиране на антибиотици за удължаване на запасите води до разпространението на супербактерии.

Туркевич казва, че ситуацията с антимикробната резистентност се влошава. "Може да съм фаталист, но мисля, че вече сме в пост-антибиотичната ера, защото това не е само украински проблем, а проблем в целия свят“, каза той.

Нарастващ брой на смъртните случаи

Според доклад в The Lancet, 1,14 милиона смъртни случая в световен мащаб през 2021 г. са пряко свързани с антимикробна резистентност (AMR). От 2025 до 2050 г. изследователите прогнозират, че над 39 милиона смъртни случая ще бъдат свързани с AMR.

Междувременно, тъй като украински пациенти с военни рани са евакуирани в болници в цяла Европа, в Германия, Дания и Холандия са съобщени трудни за лечение инфекции.

Проучване на Университета в Хелзинки и Университетската болница HUS Helsinki установи, че от осемте процента от украинските бежанци, които са били хоспитализирани за военни наранявания, близо 80% са носители на мултирезистентни (MDR) бактерии.

"Силно препоръчваме целенасочен скрининг за MDR и строги предпазни мерки за контакт с пациенти, хоспитализирани в конфликтни зони“, се казва в съобщението.

Ричард Съливан, съдиректор на Центъра за изследвания на конфликти и здраве в Кингс Колидж Лондон, заяви, че европейските програми са склонни да се фокусират върху високорискови инфекциозни заболявания като денга и бяс, което оставя пропуски в начина, по който се проследява антимикробната резистентност.

Той каза пред The ​​I Paper, че докато някои болници са добри във вземането на проби и търсенето на резистентни инфекции, други не са толкова добри. "Проблемът е, че се случват толкова много други неща, че докато не се стигне до мащабна криза, е много трудно да се направи нещо по въпроса".

"Живеем в свят, в който няма пари. Идеята, че ще координираме и ще правим по-добро наблюдение, е прекрасна на хартия. В действителност, освен ако няма задължителни от правителството доклади и анализи, това не се прави“, каза Съливан.

Ново биологично оръжие

Когато експертът по антибиотична резистентност Олена Мошинец, микробиолог в Института по молекулярна биология и генетика в Киев, започна своите изследвания върху антимикробната резистентност преди десетилетие, в страната вече имаше бактерии, устойчиви на множество лекарства.

"Украйна беше по-изолирана, много хора пътуваха в чужбина, но бяха здрави“, каза той. Сега, когато украински ранени биват изпращани за лечение в чужбина, това често не е така.

Междувременно, техника, наречена терапия на рани с отрицателно налягане, която е техника, използваща всмукателна помпа, тръбичка и превръзка, създава допълнителни проблеми.

"Това беше наистина добър начин за затваряне на меки тъкани, но хората са склонни да я използват прекомерно и тогава има висок риск от развитие на бактерии дълбоко в меките тъкани на костта. Поради това имахме огромен брой забавени ампутации", казва още Туркевич.

През февруари тя оперира пациент с инфекция на тибията. "В тази белегова тъкан имаше плътна тъкан от панталоните му и метални частици от експлозията, трябваше да отрежем всичко това, да почистим раната и след това да направим операция за затваряне на дефекта“, каза той.

Пациентът успя да запази крайника си, но други нямат този късмет и ампутацията често се превръща в единствения начин да се спре разпространението на инфекцията.

"Ако получите мултирезистентни бактерии и сме в състояние да ги лекуваме, понякога ампутацията е единственият възможен начин да спасим човека“, добави той. „Ако не се ампутира, ще се разпространи.“

При някои пациенти дори ампутацията не е достатъчна, за да спре разпространението на резистентни на антибиотици инфекции.

"Няма да ви убие, но има проучвания, които показват, че пациентът ще произведе тези бактерии две или три години след първоначалната операция. На практика се превръщате в биологично оръжие", добавя специалистът.

На ръба

Превенцията е по-добра от лечението, но острата липса на средства и основни лекарства прави почти невъзможно справянето с първопричините в Украйна.

Първата стъпка е да се върнат медицинските сестри, казва Олена Мошинец. "Може да имаме по една медицинска сестра на всеки 30 легла. Невъзможно е да се следи превенцията и контролът на инфекциите, няма значение колко добра е медицинската сестра.“

Тя добави, че макар официалната позиция на украинското здравно министерство да е, че имат средства за покриване на всички необходими лекарства, реалността на място е много различна.

"Моите колеги, просто обикновени лекари, ми казват, че заплатите им са намалени и нямат нормални антибиотици, дори в Киев. Това е голям проблем, когато става въпрос за антимикробна резистентност“, каза тя.

Държавната институция "Център за обществено здраве“ към Министерството на здравеопазването на Украйна, която отговаря за превенцията и контрола на инфекциите, както и за антимикробната резистентност и свързаните с нея данни, не отговори на искане за коментар.

Този остър недостиг влошава значително резултатите от здравеопазването за пациентите. Мошинец си спомня скорошен случай, при който пациент е имал чернодробен абсцес в резултат на клебсиела. След първото им неуспешно лечение, клиницистът се е обърнал към Мошинец за съвет.

"Щамът вече беше резистентен към първия използван антибиотик“, казва тя. Но когато Мошинец се върнала, за да попита защо това е било дадено на пациентката, била шокирана от отговора на лекаря: „Той каза, че това е единственият антибиотик, който имаме.“

За Съливан, страхът му е, че инфекциите, произхождащи от бойните полета на Украйна, скоро биха могли да се разпространят в останалата част на Европа.

„Съвременните бойни полета като Украйна създават перфектната буря за АМР“, каза той. "Масивната екологична токсичност, боеприпасите и разрушената инфраструктура, замърсените рани, дългите пътища за евакуация, както и мобилността от болница до болница, създават идеалните условия за АМР, която не спазва граници".

В крайна сметка, каза Съливан, внимателното наблюдение и по-доброто разбиране къде и как да се смекчат заплахите е "от решаващо значение за спиране на по-широкото разпространение на АМР“.