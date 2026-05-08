Няколко души са взети за заложници при банков обир в Германия

Сред задържаните е и шофьорът на брониран автомобил за превоз на пари

08.05.2026 | 13:33 ч. Обновена: 08.05.2026 | 13:33 ч.
Снимка: архив, БГНЕС

Няколко души са взети за заложници в банка в западногерманския град Зинциг, съобщават германските издания. На мястото са изпратени множество полицейски екипи. Над града кръжи хеликоптер.

Ситуацията в клон на Volksbank е възникнала в 9:00 часа тази сутрин.

По данни на полицията в Кобленц „вътре в банката има няколко похитители и заложници“, като сред задържаните е и „шофьорът на брониран автомобил за превоз на пари“, предаде bTV.

Според властите става дума за „мащабна полицейска операция“, като около банката, разположена в центъра на града, е изграден широк периметър за сигурност.

Полицията подчерта, че „към момента няма опасност за хората извън отцепения район“.

На този етап не се предоставят повече подробности.

Според германския вестник „Билд“ тази сутрин служител от брониран автомобил за превоз на пари е бил пресрещнат и заплашен пред банката.

Снимки, публикувани от изданието, показват полицаи с каски, бронежилетки и автоматично оръжие.

В края на 2025 г. беше извършен банков обир и в Гелзенкирхен - друг град в западната част на Германия, при който щетите възлизаха на около 30 милиона евро, според полицията. Тогава нямаше пострадали.

