Гълъб Донев: Положението не е цветущо, ще има фискална дисциплина

Служебният министър на финансите Георги Клисурски предаде властта на новия министър Гълъб Донев, който заяви, че приемането на нов бюджет е основен приоритет. Големият въпрос е какво е реалното състояние на финансите.

До този момент Донев не е коментирал конкретно какво точно ще бъде заложено в новия бюджет, който ще бъде приоритет за правителството и се очаква да бъде приет до края на юни. Министърът каза, че първо ще се запознае с реалното състояние на държавата и след това ще прави коментари.

“Нека да видим какво е реалното финансово състояние на държавата. То не е цветущо, така че нека да се направи един задълбочен анализ и ще ви кажа какви ще бъдат първите стъпки. Най-вече – една много добра фискална дисциплина”, каза Донев по време на церемонията по предаването на властта.

На въпрос ще има ли съкращения, Донев каза, че ще бъде внесен проектозакон по тази проблематика, а хората трябва да бъдат спокойни,

Както синдикатите, така и бизнесът очакват, че ще се върви и към фискална консолидация към този бюджет, който ще бъде приет в средата на годината.