Време без екрани: Кафене за дигитален детокс във Виена СНИМКИ

Снимка: Offline Oida 1 / 4 / 4

Във Виена отвари врати първото pop-up кафене за дигитален детокс. Всяка събота и неделя от 10:00 до 18:00 ч. традиционното кафене "Lokal im Hof" кани всички желаещи да се "изключат" от мрежата.

Докато ежедневието ни е белязано от непрекъсната достъпност, скролване и дигитално претоварване, нараства желанието за истински срещи и тишина. Именно тук временното кафене, наречено Offline Oida (офлайн, старче/приятелю), вижда своята мисия като контраст на постоянната дигитална свързаност. То предлага място за спокойни разговори, споделени преживявания и време без екрани.

На входа гостите са помолени да изключат телефоните си, да ги включат в самолетен режим или без звук, или пък да ги оставят в заключени отделения и за няколко часа да се откъснат от дигиталния поток. Вместо това там има възможност за разговори, моменти на тишина или нови запознанства – напълно без разсейване.

Умишлено опростеното меню с кафе, чай и домашно приготвени сладки избягва стреса от избора и оставя пространство за най-важното. В сътрудничество с Градската библиотека на Виена е обособена зона за почивка с книга, а клубът за настолни игри "Paradise Wien" организира аналогови игри през уикендите. Освен това на всеки час се провежда кратка, дихателна пауза – като общ момент за отдих.

Според Кристоф Томан, инициатор на това начинание, офлайн е новият лукс, а новооткритото кафене създава пространство за реални срещи в един все по-забързан свят. Целта е то да се превърне в място, което улеснява споделеното преживяване на живо, позволява психическо разтоварване и укрепва социалната свързаност.