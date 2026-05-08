Чернокожият французин, намерен мъртъв в Банско, се е самоубил

Чернокожият французин, наерен мъртъв в двор на хотел в Банско, се е самоубил. Това установи преглед от съдебмен лекар, който направи оглед на трупа в курортния град.

Съдебният лекар отхвърли външна намеса, в ръката му е открит макетен нож, с който разрязал гърлото си, съобщи "Струма". Няма никакво съмнение за външна намеса за смъртта му.

Трупът беше намерен пред хотел "Ривър Сайд" в Банско, тялото потънаоло в кръв, с прерязано гърло. Мъжът е бил проснат по очи, с раница на гърба.

От известно време мъжът проявявал признаци на тежко психично състояние и си въобразявал, че някой иска да го убие. Хора от персонала на хотела разказват, че когато си поръчвал храна, карал сервитьора да я опитва, преди той да започне да се храни. Вероятно състоянието му не е лекувано и се е стигнало до фаталния край.