Чернокожият французин, намерен мъртъв в Банско, се е самоубил

От известно време мъжът проявявал признаци на тежко психично състояние

08.05.2026 | 13:41 ч. 17
Снимка: БГНЕС

Чернокожият французин, наерен мъртъв в двор на хотел в Банско, се е самоубил. Това установи преглед от съдебмен лекар, който направи оглед на трупа в курортния град. 

Съдебният лекар отхвърли външна намеса, в ръката му е открит макетен нож, с който разрязал гърлото си, съобщи "Струма". Няма никакво съмнение за външна намеса за смъртта му. 

Трупът беше намерен пред хотел "Ривър Сайд" в Банско, тялото потънаоло в кръв, с прерязано гърло. Мъжът е бил проснат по очи, с раница на гърба. 

От известно време мъжът проявявал признаци на тежко психично състояние и си въобразявал, че някой иска да го убие. Хора от персонала на хотела разказват, че когато си поръчвал храна, карал сервитьора да я опитва, преди той да започне да се храни. Вероятно състоянието му не е лекувано и се е стигнало до фаталния край. 

