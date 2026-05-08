Песков: Парадът на 9 май ще се проведе в съкратен формат

Тазгодишният парад на 9 май ще се проведе в намален формат, така че броят на присъстващите журналисти е ограничен. Това заяви пред журналисти Дмитрий Песков, прессекретар на руския президент, предава ТАСС.

"Имахме много заявки от чуждестранни медии да присъстваме на парада. Но тази година, тъй като цялата церемония е донякъде ограничена, броят на журналистите също е ограничен", отбеляза Песков, коментирайки репортаж на Spiegel, че Кремъл е отменил акредитацията, издадена преди това на кореспонденти на чуждестранни медии за парада за Деня на победата в Москва на 9 май.

"Ще повторя: на никого не е отнета акредитация", подчерта той. "Току-що обясних, че броят на журналистите, присъстващи на парада, е ограничен, но на никого не е отнета акредитация. Това е невярно твърдение. Международни агенции ще присъстват и международните агенции ще получават видео връзка, така че няма ограничения за получаване на информация за парада, за получаване на видео връзка и т.н."