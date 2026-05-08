Пламен Абровски: Никога не съм предполагал, че ще стана министър

Когато през 2004 година започнах работа в системата на Министерството на земеделието, никога не съм си представял, че двадесет и няколко години по-късно ще бъда посрещан толкова топло от вас. С тези думи новият министър на земеделието и храните Пламен Абровски се обърна към своите подчинени на церемонията по приемане и предаване на властта.

Служебният министър Иван Христанов приветства новия ръководител на ведомството с думите:

"Няма нужда от представяне. Знаете неговата професионална биография. Били сме колеги тук. Имам привилегията да приветствам новия министър на земеделието в сградата на тази величествена и велика институция – господин Абровски."

От своя страна новият министър благодари за свършената работа и за посрещането.

"Господин Христанов, позволете ми да ви благодаря за работата, която свършихте и за доклада, който ми представихте за дейността на Министерството до този момент", каза министър Абровски.

Правителството на премиера Румен Радев бе избрано днес със 122 гласа, за самия министър-председател гласуваха 124 народни представители.

След като 107-то правителство положи клетва пред парламента, се състои и официална церемония по предаване и приемане на властта в сградата на Министерски съвет. Кабинетът на Радев се състои от 18 министри и четирима вицепремиери.

Абровски бе свързан с ИТН, което породи критиките на опозицията. В аграрните среди имаше очаквания на поста министър на земеделието да застане Явор Гечев. Част от сектора очакваше по-ярка политическа фигура с повече публичен управленски опит да заеме поста.

Критиците на Абровски твърдят, че е по-силен като експерт по европейски регулации и администрация, отколкото като човек с реален практически контакт със земеделските производители и кризите в сектора.

Има и опасения за близост до кооперативни и аграрни лобита, тъй като е бил свързан с Националния съюз на земеделските кооперации. Това поражда съмнения дали ще защитава еднакво дребните фермери и големите структури