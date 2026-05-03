Демерджиев би приел да е вътрешен министър

"МВР успешно се справи с организацията на изборите", това каза Иван Демерджиев по БТВ.

"Сега обаче има още много работа и съм леко съм изненадан, че ръководството на МВР сега е в САЩ. Ситуацията в страната е много тежка", каза депутатът от Прогресивна България.

"Аз ще приема предложение да стана отново министър на вътрешните работи. Това е чест и отговорност", каза още Демерджиев.

"Народното събрание трябва да работи върху проблемите на хората и бизнеса. Искаме промени и истински дебат по наболели проблеми", добави той.

По отношение дали Георги Кандев ще стане главен секретар на МВР Демерджиев каза: Нямам нищо против, но не съм аз човекът, който ще направи това. Има си процедура

"Възможно е да има правителство до края на идната седмица", каза още той и допълни, че е логично Румен Радев да е премиер.

