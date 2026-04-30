Демерджиев: Една от целите е да разградим модела “Пеевски-Борисов“

След старта на новото 52 НС депутатът от ПБ Иван Демерджиев коментира, че една от основните цели на мандатоносителя е да разгради модела “Борисов-Пеевски”.

Народният представител е категоричен, че именно от Борисов и Пеевски помощ няма да бъде поискана. “Няма как да търсим подкрепата на Пеевски и Борисов, за да разградим техния модел с протекцията му в правосъдната система”, каза бившият министът на МВР.

Демерджиев добави, че се надява останалите политически партии в лицето на ПП, ДБ и “Възраждане” да ги подкрепят, ако са твърди в позициите си и в стремежа си да се излъчат нови представители втв ВСС, както и нов главен прокурор.

Раздорът на ПП и ДБ

По повод разделянето на две парламентарни групи ПП и ДБ, депутатът коментира, че появяването на два субекта на мястото на един ще затрудни преговорите и разговорите. Демерджиев все пак изрази надежда, че тези два политически субекта ще следват линията, която са обещали пред избирателите си.

“Очаквайте много стриктно да бъде приложен законът за всеки. Ако някой трябва да се притеснява от нещо, то е от собствените си действия в годините назад”, каза в края Демерджиев.