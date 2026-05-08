Кметът Благомир Коцев призова главния архитект на Варна да освободи поста

Община Варна започва подготовка за конкурсна процедура по избор на нов главен архитект, съобщи кметът на морската столица Благомир Коцев, цитиран от общината.

Основен акцент при подбора на новия главен архитект ще бъде способността на бъдещия кандидат да се справи с проблемите, свързани с презастрояването и нарушеното съотношение между жилищното строителство и развитието на обществената инфраструктура.

Коцев увери, че процедурата ще бъде разработена в координация с професионалните организации и ще стъпи върху задълбочен анализ на натрупаните през годините проблемни практики.

Според кмета на Варна през последните години е нарушено равновесието между жилищно строителство за сметка на необходимата инфраструктура. По тази причина, според него, е необходима нова градоустройствена концепция, която да бъде реализирана от бъдещия главен архитект, заедно с осигуряване на държавно и европейско финансиране за ключови инфраструктурни проекти.

Кметът поясни, че конкурсната процедура е свързана с освобождаването на поста от настоящия главен архитект, като се очаква това да стане доброволно в интерес на бъдещото развитие на града.

За последната година Регионалната дирекция за национален строителен контрол (РДНСК) е констатирала седем нарушения при издаването на строителни разрешения от страна на настоящия главен архитект на Варна.

В тази връзка Община Варна е изпратила сигнал до Министерството на регионалното развитие и благоустройството с искане да бъде проверено дали нарушенията представляват системна практика.

По думите на Коцев, ако това бъде потвърдено, Законът за устройство на територията дава възможност на министерството да предприеме съответните действия, включително временно лишаване от право за заемане на длъжността. Той уточни, че сигналът е подаден преди около две седмици.

Миналата година сметките на Община Варна бяха запорирани временно от частен съдия изпълнител. Причината бе решение на Върховния административен съд, че градът трябва да плати над 2,7 милиона лева заради бездействие на главния архитект през 2020 г. През 2023 г. Виктор Бузев бе отстранен от длъжността си от тогавашния кмет Иван Портних. Той обжалва това в Административния съд. След това заповедта на Портних бе отменена.