Възрастната жена във Варна е улучена случайно при престрелка между рускоговорящи

73-годишната бе простреляна в ръката и е без опасност за живота

08.05.2026 | 17:07 ч. 41
Снимка: Даниела Стойнова, Радио -Варна

Възрастната жена във Варна е улучена случайно при престрелка от  двама рускоговорящи мъже, съобщи Радио - Варна. 

73-годишната жена, която беше простреляна в ръката на улица "Княз Борис I" в центъра на Варна, е седяла на пейка до магазин. В този момент в магазина влиза мъж на средна възраст, който е последван от въоръжен човек. Мъжът с пистолета го подгонва по улицата и стреля няколко пъти по него, разказаха очевидци на случилото се тази сутрин.

Двамата си разменили изстрели още няколко пъти, след което са изчезнали в неизвестна посока, посочиха още свидетели на инцидента. Очевидците казаха още, че са чули руска реч.

Както по-рано Dnes.bg писа 73 годишната е простреляна в ръката.

Сигналът за инцидента е получен около 10:20 часа. Веднага на място са пристигнали полицейски екипи. 

Пострадалата е прегледана от медици на Спешна помощ и няма опасност за живота ѝ. 

Районът на местопроизшествието е отцепен със сигнални ленти, на място има полиция и разследващи инцидента, до този момент няма официална информация за цялостната ситуация, свързана с инцидента.

 

