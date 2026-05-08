Любимият 9 май на Путин се превръща в малко интимно парти... без лидери

Парадът за Деня на победата в Москва бавно, но сигурно се превръща в малко, интимно парти, вместо в грандиозна демонстрация на военната мощ на Русия, каквато беше преди. Не само че парада за Деня на победата в събота няма да включва военни машини или кадети поради това, което Кремъл определи като "текуща оперативна ситуация“, но и почти няма да има гости в Москва.

И така, кои са онези малцина, които ще се появят на парада на 9 май, въпреки рисковете за сигурността от Украйна и щетите по репутацията, със или без евентуални атаки на Киев?

От президенти на САЩ до окупационни власти, инсталирани от Москва

Когато връзките на Русия със Запада разцъфтяха след разпадането на Съветския съюз през 1991 г., много западни лидери присъстваха на честванията за Деня на победата.

През 1995 г. президентът на САЩ Бил Клинтън, премиерът на Обединеното кралство Джон Мейджър и премиерът на Канада Жан Кретиен бяха сред гостите.

Президентът на САЩ Джордж Буш присъства на парада за Деня на победата през 2005 г. заедно с лидерите на Франция, Германия и други държавни глави, а германският канцлер Ангела Меркел беше на Червения площад за парада през 2010 г.

Но връзките на Кремъл със Запада бяха обтегнати след незаконното анексиране от Русия на Кримския полуостров през 2014 г. и първоначалното нахлуване на Москва в Украйна, когато западните лидери спряха да се появяват на събитието.

С пълномащабната война на Москва в началото на 2022 г. списъкът с гости стана още по-кратък и през последните няколко години списъкът на тези, които действително дойдоха на парада, беше много по-кратък от тези, които не дойдоха.

Кратък списък с гости

Публикуваният от руското външно министерство списък с 2026 участници е най-краткият в съвременната история на Москва.

Сред очакваните на Червения площад в събота са само двама международни лидери: президентът на Лаос Тонглун Сисулит и върховният владетел на Малайзия Султан Ибрахим.

Кремъл настоява, че словашкият премиер Роберт Фицо също ще присъства, дори след като самият Фицо потвърди, че планира да пропусне парада по време на посещението си в Москва.

Снимка: Reuters

Заместник-министърът на външните работи на Словакия Растислав Хованец потвърди, че Фицо няма да присъства на парада и каза, че може да се възползва от възможността да предаде послания от Володимир Зеленски на Владимир Путин.

За Кремъл това представлява сценарий, който вероятно е още по-лош - да види европейския лидер, на когото е вярвал, че може да разчита, да донесе послание от президента на Украйна.

Сред тези, които всъщност нямат избор да пропуснат парада, са руските окупационни власти, назначени от Москва да управляват териториите, окупирани от Русия.

Тези гости трудно могат да се считат за "чуждестранни“ или дори "лидери“. Бадра Гунба от Република Абхазия и Алан Гаглоев от Южна Осетия потвърдиха присъствието си.

Москва получи пълен контрол над Абхазия и Южна Осетия след нахлуването си в Грузия през 2008 г. и оттогава поддържа военно присъствие и в двата региона. И двата са официално признати за неразделна част от Грузия и заедно представляват 20% от международно признатата територия на Грузия.

Беларуският диктатор Александър Лукашенко също ще бъде там, както всяка година. Лукашенко никога не е пропускал парад за Деня на победата, нито пък друг повод да се срещне с Путин. Статутът му на "чуждестранен лидер“ също е доста съмнителен.

Нито ЕС, нито САЩ признават Лукашенко за легитимен президент на Беларус, но това никога не е попречило на най-надеждния съюзник на Путин да седи на трибуните на 9 май пише Euronews.

Делегация от босненската ентитет Република Сръбска ще присъства, заедно с бившия президент на ентитета Милорад Додик.

Додик, босненски сръбски националист и пламенен лидер, който беше един от малкото европейски политици, посетили Москва за разговори с Путин след пълномащабното нахлуване в Украйна, получи забрана у дома да заема длъжност в продължение на шест години, което означава, че сега той категорично попада в категорията "бивши лидери“ на парада.

Додик, който стана известен с любовта си към шофирането на трактори и други големи превозни средства, е наречен "Лакташенко“ от балканските експерти – шеговито име на родния му град и името на друг лидер, обичащ трактори, Лукашенко.

Тези, които ще ни липсват най-много

Кремъл настоява, че малкото гости, които идват, са решили да присъстват на парада "по собствена инициатива“, твърдейки, че не са били изпратени покани. Помощникът на Путин, Юрий Ушаков, заяви, че не са поканени чуждестранни лидери: "Умишлено не поканихме чуждестранни гости на честванията, за разлика от миналата година".

Но някои отсъствия нараняват повече от други.

Арменският премиер Никол Пашинян заяви, че няма да присъства на парада за Деня на победата в Москва.

Лидерът беше домакин на мащабно събитие - срещата на Европейската политическа общност и срещите на върха ЕС-Армения, които се проведоха в Ереван по-рано тази седмица. Пашинян успя да направи това, което Путин не може - да събере изключителна демонстрация на международна подкрепа за Армения, с десетки чуждестранни лидери в арменската столица.

Но дори импровизираната джем сесия на Пашинян с френския президент Еманюел Макрон, когато двамата припяваха "Бохеми“ на Шарл Азнавур, не успя да разгневи Москва. Ударът беше присъствието на Зеленски в Армения - страна, отдавна смятана за най-близкия съюзник на Русия в Южен Кавказ.

Москва дори привика посланика на Армения заради посещението на Зеленски, а руското външно министерство се разгневи, че на украинският лиер му е дадена платформа за изява. В Москва определиха това като "категорична неприемливост“.

Неофициални празненства

Без присъствието на чуждестранни лидери и без тежка военна техника, Москва реши да не позволи на света да види какво е останало от грандиозната ѝ демонстрация на военна мощ.

Кремъл сега отказа да допусне чуждестранни медии до себе си, въпреки че им бяха предоставени акредитации.

Международните медии, които все още присъстват в Русия, бяха информирани, че акредитациите им са отнети, като се позова на това, което Москва определи като "промяна във формата на събитието поради ситуацията“.

Това не се отнася за контролираните от държавата руски медии, които ще имат ексклузивен достъп до "отразяване на парада“, но с едно условие.

Според съобщения в руските Telegram канали в петък, обичайното предаване на парада на живо ще бъде забавено – често срещана практика за събития под заплахи за сигурността, което позволява на телевизионните оператори да избегнат показването на касапница.

За да се предотврати изтичането на неоторизирано отразяване извън официалната линия, дни преди честванията бяха въведени сериозни интернет ограничения.

Украински фактор и страхът от неизвестното

След като Русия отхвърли предложението на Украйна за примирие в сряда, Киев предупреди Москва, че ще "отговори със същото“ на атаките на Кремъл.

Обхваната от несигурност относно това какво точно може да е подготвил Киев за 9 май, Москва отправи серия от заплахи не само към Украйна, но и към европейските страни.

Руското външно министерство призова дипломатическите мисии да евакуират персонала си от Киев преди честванията на Деня на победата в Москва, поради това, което Москва определи като "неизбежен ответен удар“ от руските сили.

Въпреки заплахите, чуждестранните правителства сигнализираха, че нямат планове да намалят дипломатическото си присъствие в Украйна.

В четвъртък Зеленски заяви, че някои приятелски настроени към Москва страни са се свързали с Украйна относно плановете на техни служители да присъстват на парада на 9 май в руската столица.

"Странно желание в наши дни. Не го препоръчваме“, каза Зеленски, без да предлага допълнителни разяснения за това какво може или не може да се случи в събота.