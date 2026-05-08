Времето утре: Краткотрайни, но интензивни валежи

През нощта облачността ще е значителна и до сутринта на места в Западна и Южна България ще има валежи от дъжд. Почти тихо време. Минималните температури ще са между 10° и 15°, в София – около 12°, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология.

Атмосферното налягане ще се понижи и ще е малко по-ниско от средното за месеца.

Утре облачността ще е предимно значителна, купеста и купесто-дъждовна. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд. В планинските райони валежите ще са значителни, възможно е и да прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще са между 19° и 24°, в София – около 19°.

Над Черноморието облачността ще е разкъсана, следобед – често значителна, и ще превали слабо. По южното крайбрежие и ще прегърми. Ще духа умерен вятър от югоизток. Максималните температури ще бъдат между 16° и 19°. Температурата на морската вода е 13° – 14°. Вълнението на морето ще бъде 1 – 2 бала.

Над планините облачността ще е значителна, купеста и купесто-дъждовна. Следобед на места в масивите в западната половина от страната ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и гръмотевици. Ще духа умерен до силен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 13°, на 2000 метра – около 7°.



В неделя в източната половина от страната ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места там ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Над западната ще преобладава слънчево време, но следобед облачността ще се увеличава и вплътнява. Вятърът ще е от северозапад, предимно слаб, до вечерта в повечето райони ще стихне. Минималните температури ще бъдат между 9° и 14°, а максималните – между 20° и 25°. В понеделник от юг-югозапад температурите ще се повишат. Ще има и слънчеви часове, но и развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност; остава с повишена вероятност за краткотрайни валежи, гръмотевици и градушки.