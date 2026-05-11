В кадър: Почитаме светите братя Кирил и Методий

На 11 май Българската православна църква почита светите равноапостоли Кирил и Методий - създатели на славянската писменост и покровители на българската просвета и култура.

През Възраждането 11 май се утвърждава като ден за почит към светите братя Кирил и Методий. Първите сведения за честването им в българската книжнина са от 1852 година в "Христоматия славянского язъка" на Неофит Рилски.

През 1857 година празникът е отбелязан в българската църква "Св. Стефан" в Цариград, а година по-късно започва да се чества и като училищен празник в Пловдив и други градове. От 1863 година 11 май официално се установява като църковен празник на светите братя.

След Освобождението денят става общоучилищен празник. Именно тогава се ражда и химнът "Върви, народе възродени" - текстът е написан от Стоян Михайловски през 1892 година, а музиката създава Панайот Пипков през 1901 година.

След въвеждането на Григорианския календар през 1916 година празникът започва да се отбелязва на 24 май. След 1969 година църковният и светският календар са разделени и днес честваме светите братя на две дати - 11 май като църковен празник и 24 май като Ден на българската азбука, просвета и култура.

През 1980 година папа Йоан Павел II обявява Кирил и Методий за покровители на Европа.