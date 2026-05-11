Day Off: Family Time посреща ваканцията с игри, семейни активности и големи награди

Лятната ваканция започва с ден, посветен на игрите, семейството и времето заедно. На 16 май от 10:00 часа az-jenata.bg организира Day Off: Family Time – цветно събитие за родители и деца, което ще се проведе на откритото пространство пред Хипермаркет HIT Max в ж.к. Младост.

За трета поредна година форматът събира семейства около различни активности, забавления и тематични зони, които превръщат деня в истинско преживяване за малки и големи. Посетителите ще могат да се включат в работилници и демонстрации, интерактивни игри, спортни активности, летни школи и специално обособената „Улица“ Семейство. Програмата включва още зони, посветени на здравето, технологиите и джаджите, модата и красотата, както и идеи за по-устойчив и eco-friendly начин на живот.

Един от най-очакваните моменти в рамките на Day Off: Family Time ще бъде и традиционната томбола с награди. За участие посетителите трябва да преминат през различните зони и да съберат стикери от щандовете на изложителите, а в края на деня най-късметлийските семейства ще си тръгнат с награди, създадени за споделени моменти и нови приключения.

Сред големите награди тази година са почивка в Arte Spa & Park Hotel, Велинград, почивка в Къмпинг Градина, почивка в хотел Мальовица, смартфон realme 14 Pro, детски часовник, както и ваучери за пазаруване от Хипермаркет HIT MAX, Младост.

През 2026 година проектът Day Off: Family Time ще се проведе в две издания – през май и септември, като продължава да развива своята идея за активно семейно време, преживяно заедно.

Кога: 16 май 2026 г.

Къде: ж.к. Младост, паркинга на Хипермаркет HIT Max

Начало: 10:00 ч.

Достъп: свободен

Основен партньор – Елана Фонд Мениджмънт

Партньори – UNIQA, British Council, Езикова школа ПРЕСТИЖ, Българо-американска кредитна банка, VARTA, Образователен център BRITANICA, Max International

С подкрепата на: Хипермаркети HIT Max, gladen.bg, аптека "Пулс", Къмпинг Градина, Заедно в час, Бусинска сръчкотилница, ателие Артино

Медийни партньори: Bulgaria On Air, dnes.bg, az-deteto.bg, Tialoto.bg, puls.bg