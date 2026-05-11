IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 28

Днес честваме светите братя Методий и Кирил

Православната църква почита и свещеномъченик Мокий

11.05.2026 | 06:30 ч. 10
Снимка Св. синод

Снимка Св. синод

На 11 май честваме светите равноапостолни Методий и Кирил, солунските братя и славянски просветители.

Честването на светите братя в богослужебния живот на Българската православна църква е започнало много рано, вероятно още с идването на техните ученици в България.

Житието на св. Кирил е написано още приживе на св. Методий и в похвалите към него се отправят молитви светецът да се застъпва пред Бога за ония, които го възхваляват. Същата богослужебна почит получава и св. Методий след своето успение.

Учениците им започват да ги почитат като светци в дните на тяхното успение, съответно на 14 февруари за св. Кирил и на 6 април за св. Методий, а от ХІІ-ХІІІ век е засвидетелстван и общ ден за богослужебното им честване – 11 май.

На 11 май възпоменаваме и св. свещеномъченик Мокий, презвитер в град Амфипол, разположен на устието на Струма, загинал мъченически около 295 г.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google

Тагове:

светите братя кирил методий
Новини
Виж всички новини
Свободно време
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem