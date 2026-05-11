Днес честваме светите братя Методий и Кирил

На 11 май честваме светите равноапостолни Методий и Кирил, солунските братя и славянски просветители.

Честването на светите братя в богослужебния живот на Българската православна църква е започнало много рано, вероятно още с идването на техните ученици в България.

Житието на св. Кирил е написано още приживе на св. Методий и в похвалите към него се отправят молитви светецът да се застъпва пред Бога за ония, които го възхваляват. Същата богослужебна почит получава и св. Методий след своето успение.

Учениците им започват да ги почитат като светци в дните на тяхното успение, съответно на 14 февруари за св. Кирил и на 6 април за св. Методий, а от ХІІ-ХІІІ век е засвидетелстван и общ ден за богослужебното им честване – 11 май.

На 11 май възпоменаваме и св. свещеномъченик Мокий, презвитер в град Амфипол, разположен на устието на Струма, загинал мъченически около 295 г.