Новини Днес | 31

Терзиев за катастрофата край София: Напомня ни колко е важна дисциплината на пътя

Един човек загина при сблъсъка

12.05.2026 | 09:43 ч. 4
Снимка: БГНЕС

Кметът на София Васил Терзиев изказа своите съболезнования към близките на жертвата, загинала в тежката катастрофа на входа на София. 

"Изказвам съболезнования към близките на загиналия при тежкия пътен инцидент на входа на София тази нощ. Мислите ми са и с пострадалите, на които пожелавам бързо възстановяване", заяви Терзиев в позиция.

По думите му екипите на Столична община са реагирали незабавно след подадения сигнал към тел. 112.

"В координация със Спешна помощ, полицията и службите за пожарна безопасност беше оказано съдействие за обезопасяване на района, организация на движението и подпомагане на действията на терен, включително за бързото и безопасно извеждане на пострадалите от автобуса", добавя градоначалника.

Той благодари на всички екипи, работили през нощта в тежка ситуация и под напрежение.

"Подобни инциденти напомнят колко важни са дисциплината на пътя, вниманието и отговорността на всеки един от нас. В момента най-важното е институциите да си свършат работата спокойно и професионално, а пострадалите да получат необходимата грижа", допълва Васил Терзиев.

Един загинал, множество ранени

Катастрофата е станала тази нощ на автомагистрала "Хемус" на входа на София. Инцидентът се е случил в 1:00 часа след полунощ.

Автобусът, управляван от 56-годишен шофьор, е изпреварвал тежкотоварно превозно средство, при което се е ударил в него.  На място е починал 73 годишен мъж. Една жена е в тежко състояние в болница.

Общо са пострадали 20 души, но никой от тях не е с тежки наранявания. 5 от тях все още са в болници.

Двамата шофьори - на товарния автомобил и на автобуса, са задържани. Шофьорът на автобуса е с комоцио.

