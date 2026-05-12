16 души са откарани в болница след тежката катастрофа на АМ "Хемус"

Общо 16 души - 6 жени, 9 мъже и едно дете на 3 години, са били транспортирани в болница след тежката катастрофа между тир и междуградски автобус, станала тази нощ около 1:30 ч. на автомагистрала "Хемус" на входа на София, при която загина един човек.

След извършени прегледи и оказана медицинска помощ 10 от пострадалите са освободени за домашно лечение. Сред тях са 3-годишното дете и неговата майка, съобщи здравното министерство.

Шестима души остават хоспитализирани - трима в УМБАЛ "Св. Анна", двама във Военномедицинска академия и един в УМБАЛ "Царица Йоанна" - ИСУЛ.

По информация от болниците пациентите са в стабилно състояние.

Междувременно министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев разпореди незабавна проверка на обстоятелствата около пътнотранспортния инцидент.

Той е настъпил рано тази сутрин на АМ „Хемус“ в посока вход към София между камион на фирма "Стели Мега Метали" и автобус на "Юнион Ивкони", пътуващ по маршрут Добрич - София, съобщиха от Министерството на транспорта и съобщенията.

Първоначалните данни показват, че и двамата водачи са правоспособни и притежават валидни карти за квалификация. Превозните средства са преминали задължителните периодични технически прегледи, а превозвачите разполагат с валидни лицензи. При фирма "Стели Мега Метали" е установено, че финансовата стабилност е изтекла, като повече подробности ще бъдат установени по време на проверката във фирмата.

Пътнотранспортният инцидент е станал, след като автобусът е изпреварвал тежкотоварният автомобил и се е ударил в него. Вследствие на удара е починал мъж на 73 години.