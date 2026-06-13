Два свята, различни ценности: София Прайд срещу Шествие за семейството днес

Днес в столицата ще се проведат две шествия, които противопоставят различни ценности.

София Прайд 2026 отново ще събере хиляди хора в подкрепа на равенството и достойнството на ЛГБТИ+ общността в България.

Изданието ще се проведе в контекст на продължаващи предизвикателства пред правата на ЛГБТИ хората, но и на нарастваща обществена подкрепа и ангажираност от страна на различни сектори.

Началото ще бъде дадено в 14 часа в Княжеската градина, зад Паметника на Съветската армия. Два часа по-късно започва и традиционния концерт, а финалът ще бъде поставен в 18:00 с шествие.

Българският патриарх Даниил повежда Шествието за семейството

Днес ще бъде и шестото издание на Шествието за семейството, което тази година се организира под егидата на Софийската света митрополия.

Началото ще бъде поставено в 18:00 ч. пред Храм "Св. Неделя" откъдето ще започне шествието, което ще премине от площад "Св. Неделя" до храм-паметник "Св. Александър Невски", където ще продължи с празнична програма.

За първи път шествието ще бъде водено лично от Българския патриарх Даниил, което е израз на значимостта на темата за семейството в живота на българското общество, съобщиха организаторите.

През годините Шествието за семейството се утвърди като едно от най-големите ежегодни обществени събития в България, обединяващо хиляди родители, деца, млади хора и граждани, които вярват, че семейството е основна ценност и фундамент на обществото.

Шествието за семейството е мирно и позитивно събитие. То има за цел да насърчава обществения разговор за демографската криза, подкрепата за младите и многодетните семейства, правото на родителите да участват активно във възпитанието и образованието на своите деца и необходимостта от политики, поставящи семейството сред националните приоритети.

Леко напрежение след декларацията на "Прогресивна България"

Леко напрежение между организаторите на двете шествия се породи във вчерашния ден. Управляващите от "Прогресивна България" дадоха своята подкрепа за Шествие на семейството.

"Във времена на ценностна дезориентация, социална фрагментация и тежка демографска криза, съхраняването на традиционното семейство не е въпрос на личен избор, а стълб на националната сигурност, идентичност и бъдеще", заяви от парламентарната трибуна депутатът Слави Василев.

Организаторите на "София прайд" реагираха на декларацията:

"Тази позиция изключва от понятието "семейство" всяко фактическо семейство, което не отговаря на тесен конфесионален и хетеросексуален образец. Подобна декларация противоречи на духа и буквата на Конституцията на Република България, която гарантира равенство пред закона без оглед на вероизповедание, лично и обществено положение, и забранява привилегии или ограничения на основата на вяра или убеждения".

Реакция дойде и от Българския хелзинкски комитет:

"Настоящото парламентарно мнозинство е първото в историята на Република България, което открито прави заявка да изключва широки групи от българското общество, за които то трябва да полага същата грижа, която и за останалите".

Всъщност това не е съвсем вярно, тъй като към Шествието на семейството е имало подкрепа от ГЕРБ, от ВМРО, от БСП. Такава досега не е изразяване от ПП и ДБ, както и от ДПС.