13 юни, сблъсък на ценности: "София прайд" срещу "Шествие на семейството"

На 13 юни София отново ще бъде арена на идеологически сблъсък. В един и същи ден улиците на столицата ще посрещнат две коренно противоположни събития, всяко със своята кауза, своята публика и своята истина.

От едната страна застава "София прайд", а от другата традиционното "Шествие на семейството".

Организаторите на прайда го определят като най-голямото ежегодно събитие за човешки права у нас. За тях то е своеобразен празник на видимостта и категорична гражданска позиция, която напомня, че правото да живееш открито все още не е даденост за всеки.

Симеон Василев, основател на фондация GLAS, отчита постоянен ръст на участниците и на подкрепата през годините. Според него събитието кара хората да се чувстват като едно голямо семейство. Василев е категоричен, че прайдът няма за цел да превърне някого в гей, а да промени обществените възгледи и да покаже за какво точно се бори ЛГБТ общността. Той отбелязва конкретни победи, сред които промените в Наказателния кодекс за престъпленията от омраза и повишаването на подкрепата за юридическо признаване на еднополовите двойки от 23 на 31 процента.

Срещу този шарен фон се изправя "Шествие на семейството". Събитието е насрочено за 18:00 часа на площад "Света Неделя" и тази година дава сериозна заявка да бъде по-мащабно от всякога. То прераства в официално организирано под егидата на Патриаршията, като лично Негово Светейшество патриарх Даниил ще го открие, разкри един от създателите на шествието Кристиян Шкварек. Финалът е предвиден на площад "Александър Невски", където ще има сцена и концерт, а организаторите също очакват рекорден брой участници.

"Стрелите" започнаха да хвърчат

Първите стрели в тази градска и идеологическа война обаче полетяха преди самата дата. Искрата беше запалена от медийни публикации, че консервативното мероприятие "Поход на семейството" се отменя поради липса на желаещи. Тази новина бързо се завъртя в пространството като категорична победа за либералната общност и предизвика острата реакция на Шкварек.

Според него става дума за добре обмислена, но изключително "перфидна и мръсна кампания за дезинформация". Той обясни, че манипулацията се крие в играта с имената. Всъщност се отменя съвсем друго, малко и паралелно събитие, наречено "Поход на семейството", което няма нищо общо с голямото шествие и обикновено събира около 50 души. Този факт съзнателно се спестява в статиите и отмяната на скромното събитие се представя като абсолютен крах на основната консервативна инициатива.

Той припомня, че през годините са били правени безброй неуспешни опити шествието да бъде саботирано чрез лепене на етикети. Опонентите им са се опитвали да ги изкарат крайни, радикални, купени или проруски настроени. След като всички тези стратегии са катастрофирали и броят на хората е нараснал до над 6000 души миналата година, тактиката е била брутално сменена. Щом не могат да убедят обществото, че традиционалистите са лоши, сега просто се опитват да ги излъжат, че събитие изобщо няма да има, заяви той.

Атаките към "София прайд" през годините

През годините "София прайд" също е бил обект на различни атаки, но с годините те са все по-незначителни. В началото му прайдът е съпътстван от контрапротести на националисти, докато през последните години подходът е друг. Паралелното "Шествие на семейството" акцентира върху християнските и консервативни ценности, които са антипод на налагания през последните години либерален ред.

Първият прайд през 2008 г. със сигурност се помни и днес. Участниците са малобройни и са атакувани от друг протест, организиран от Българския национален съюз (БНС). Следва канонада от бомбички и коктейли "Молотов", а няколко души са ранени.

През 2011 г. също е регистрирано насилие, независимо от засиленото полицейско присъствие. Петима души са набити след края на прайда.

Година по-късно се организира контрапротест под надслов "Стига чужд диктат – не желаем гей парад!". Опитите за конфронтация обаче не успяват.