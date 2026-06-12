От "София прайд" скочиха на ПБ заради подкрепата към Шествие за семейството

Организаторите на "София Прайд" остро разкритикуваха декларацията на управляващата партия "Прогресивна България", с която формацията официално подкрепи провеждането на тазгодишното "Шествие за семейството".

В разпространена позиция от "София Прайд" заявяват, че са "дълбоко обезпокоени" от решението на парламентарната група на ПБ да застане зад събитието, което според тях представя семейството и брака единствено през призмата на определена религиозна и хетеросексуална норма.

"Изрично дискриминационен и конфесионален характер"

"Тази позиция изключва от понятието "семейство" всяко фактическо семейство, което не отговаря на тесен конфесионален и хетеросексуален образец", се посочва в становището.

От организацията твърдят, че подобна позиция противоречи както на Конституцията на България, така и на поетите от страната ангажименти като член на Европейския съюз.

"Когато управляваща партия призовава само един вид семейство да бъде "защитен" от институциите на държавата, то тогава тя не защитава - тя изключва. Тя изпраща послание, че останалите семейства са по-малко легитимни, по-малко достойни за закрила, по-малко "български", заявяват още от "София Прайд".

От организацията настояват държавните институции да запазят неутралитет по отношение на религиозни и идеологически възгледи и предупреждават срещу използването на политическа власт за подкрепа на инициативи, които според тях имат дискриминационен характер.

"Институционалната подкрепа за мероприятия с изрично дискриминационен и конфесионален характер не е "защита на традицията". Тя е употреба на публичен ресурс и политическа власт за легитимиране на нетолерантност", пише още в позицията.

Как се стигна до реакцията?

Dnes.bg припомня, че по-рано днес "Прогресивна България" прие декларация в подкрепа на ежегодното "Шествие за семейството", което традиционно се провежда в същия ден като "София Прайд".

От парламентарната трибуна зам.-председателят на парламентарната група Слави Василев заяви, че партията застава зад шествието като израз на подкрепа за традиционното семейство.

"Във времена на ценностна дезориентация, социална фрагментация и тежка демографска криза, съхраняването на традиционното семейство не е просто въпрос на личен избор, а стълб на националната ни сигурност, идентичност и бъдеще", посочи Василев.

По думите му ПБ подкрепя правото на родителите да възпитават децата си според своите морални, религиозни и философски убеждения и застава зад ценностите на т.нар. "мълчаливо мнозинство".

"Избираме да бъдем глас на тези хора и вярваме, че затова получихме толкова категорична подкрепа в 52-ия парламент", заяви той.

Тази година "Шествие за семейството" ще се проведе за шести път. Сборният пункт е пред храм "Св. Неделя", а финалът е пред храм-паметник "Св. Александър Невски". За първи път инициативата е под егидата на Софийската света митрополия и ще бъде водена от патриарх Даниил.

В същия ден в София ще се проведе и "София Прайд", който през 2026 г. се завръща в Княжеската градина зад паметника на Съветската армия.