IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Днес | 43

Ето кой е младият мъж, бутнат от "Лъвов мост" след спор за пари

В социалните мрежи се появиха емоционални послания в памет на Къци

23.06.2026 | 10:33 ч. 57
Ето кой е младият мъж, бутнат от "Лъвов мост" след спор за пари

В социалните мрежи се появиха емоционални послания в памет на загиналия мъж, който вчера бе хвърлен от Лъвов мост. 

Младият мъж е бил познат сред приятелите си с прякора Къци. Той е загинал в петък около 18:00 часа, след като е паднал от Лъвов мост. На място е открито тялото му, а по случая са задържани трима души, съобщиха от СДВР.

Според информация, разпространена от очевидец в социалните мрежи, преди трагедията е възникнал конфликт. Свидетелят твърди, че мъжът е бил хвърлен от моста след спор, свързан със сума от 40 евро. Тези обстоятелства към момента не са официално потвърдени, а разследването продължава.

"Лека му пръст на Къци. Бог да го прости! Държавата е абдикирала от задълженията си към нас,гражданите и не винаги взима отношение по проблемите за които излизаме по улиците. Нека всички си вземем поука и най-вече зависимите. Дано има справедливост за Къци и тези изтърпят най-лошото.Съболезнонания на семейството! Почивай в мир момче", гласи една от публикациите. 

Свързани статии

Приятел на младежа също публикува емоционално послание: "Не знам какво да кажа. Много ми е тежко. Дано си на по-добро място. Съболезнования на цялото ти семейство."

Към публикациите са приложени снимки на младия мъж с приятели, включително кадри от престой в чужбина, където вероятно е работил сезонна работа.

Случаят предизвика широк обществен отзвук и съвпада по време с проведен протест в столичния квартал "Христо Ботев“" където жители настояха за по-решителни мерки срещу разпространението на наркотици и престъпността в района.

Разследването на трагедията продължава, като полицията и прокуратурата работят по изясняване на всички факти и обстоятелства около смъртта на младия мъж.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google

Тагове:

Лъвов мост убийство Къци спор
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem