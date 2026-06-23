Ето кой е младият мъж, бутнат от "Лъвов мост" след спор за пари

В социалните мрежи се появиха емоционални послания в памет на загиналия мъж, който вчера бе хвърлен от Лъвов мост.

Младият мъж е бил познат сред приятелите си с прякора Къци. Той е загинал в петък около 18:00 часа, след като е паднал от Лъвов мост. На място е открито тялото му, а по случая са задържани трима души, съобщиха от СДВР.

Според информация, разпространена от очевидец в социалните мрежи, преди трагедията е възникнал конфликт. Свидетелят твърди, че мъжът е бил хвърлен от моста след спор, свързан със сума от 40 евро. Тези обстоятелства към момента не са официално потвърдени, а разследването продължава.

"Лека му пръст на Къци. Бог да го прости! Държавата е абдикирала от задълженията си към нас,гражданите и не винаги взима отношение по проблемите за които излизаме по улиците. Нека всички си вземем поука и най-вече зависимите. Дано има справедливост за Къци и тези изтърпят най-лошото.Съболезнонания на семейството! Почивай в мир момче", гласи една от публикациите.

Приятел на младежа също публикува емоционално послание: "Не знам какво да кажа. Много ми е тежко. Дано си на по-добро място. Съболезнования на цялото ти семейство."

Към публикациите са приложени снимки на младия мъж с приятели, включително кадри от престой в чужбина, където вероятно е работил сезонна работа.

Случаят предизвика широк обществен отзвук и съвпада по време с проведен протест в столичния квартал "Христо Ботев“" където жители настояха за по-решителни мерки срещу разпространението на наркотици и престъпността в района.

Разследването на трагедията продължава, като полицията и прокуратурата работят по изясняване на всички факти и обстоятелства около смъртта на младия мъж.