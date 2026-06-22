Заради спор за 40 евро: Трима бутнаха мъж от Лъвов мост и го убиха ВИДЕО

Мъж е бил бутнат от Лъвов мост в София. На мястото на инцидента незабавно са пристигнали екипи на полицията, пожарната и Спешна помощ.

Според "24 часа" трима души са бутнали 36-годишен мъж от Лъвов мост. Той е загинал.

В момента пожарникари се опитват да извадят тялото, тъй като то се намира в бетонната част на речното корито. На място има и линейка, както и полиция. За да стигнат до убития, пожарникарите са ползвали стълба.

Задържани са и извършителите на престъплението. Те са между 20 и 30 годишни. Изясняват се причините около инцидента.

Според свидетел става дума за спор за 40 евро.

Току-що станах свидетел на нещо ужасяващо на Лъвов мост в центъра на София. След скандал един мъж беше хвърлен от моста пред очите ми. Ставаше дума за 40€ толкова ли струва един човешки живот ? За щастие имаше патрул на няколко метра веднага съобщих и извършителят беше задържан на място. За съжаление не знам какво е състоянието на пострадалия и се надявам да е жив и да получи необходимата помощ. Изключително тежка гледка. Пазете се и не подминавайте подобни ситуации без да сигнализирате на полицията", написа Р. Александрова във Facebook.