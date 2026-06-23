Очевидец на трагедията на Лъвов мост: На луд ли ще ме правиш за 40 евро?

36-годишен мъж падна от Лъвов мост и загина. Последвали са и арести. Близките на жертвата споделят, че мъжът е бил бутнат от моста.

Сигнал за инцидента е подаден около 18 часа вчера. Екип на Спешна помощ пристигнал на мястото за броени минути, но само констатирал смъртта на мъжа. Започнало е разследване за убийство, а трима души са задържани.

На фаталния инцидент очевидец става Румяна Александрова, която подава сигнал до полицията.

“Току-що станах свидетел на нещо ужасяващо на Лъвов мост в центъра на София. След скандал един мъж беше хвърлен от моста пред очите ми. Ставаше дума за 40 евро. Толкова ли струва един човешки живот?“, гласи съобщението ѝ в социалните мрежи.

Пред Нова тв Александрова разказва, че случката е станала на метър-два разстояние от нея.

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“На светофара мъж започна да крещи на загиналия, след това премина на червен светофар, отиде при него и го сграбчи за дрехите. Той успя да се отскубне. Пресече в посока към моста, където по-късно се случи трагедията. Искаше да си тръгне, но не успя. Другият мъж тръгна след него, хвана го и започна да крещи за някакви 40 евро. Това чух. Крещеше нещо като: “Ти на луд ли ще ме правиш за 40 евро? Сега ще видиш“, разказа Александрова.

По думите ѝ с крещящия мъж имало още двама души, които изглеждали спокойни. Тя уточни, че починалият се е занимавал с миене на прозорци на автомобили и стоял постоянно в района на светофара.

"Видях, че момчето носеше бяла кофа с принадлежности за миете на прозорци. В един момент стана някакво сбутване между него и другия мъж. Аз се обърнах да видя какво се случва, докато пресичах на пешеходната пътека. Всичко стана за около пет секунди. В следващия момент вече беше сграбчил момчето за дрехите и го беше притиснал към парапета. После просто го изблъска. И миг по-късно видях как краката му вече са във въздуха и той полита надолу", разказа Александрова.

Тя добавя, че само един мъж е проявил агресия спрямо жертвата. "Другите двама не участваха. Те бяха приятели на мъжа, който бутна момчето”.

Александрова разказва, че след като момчето е паднало от моста, извършителят и спътниците му са се опитали да избягат.

“Пресякоха на светофара, без дори да изчакат колите. Насочиха се към пазара. Аз видях патрулна кола и веднага казах на полицаите. Те реагираха бързо и задържаха мъжете".

Александрова заяви, че до този момент не е била разпитвана като свидетел в полицията.