Цените на горивата паднаха с около 7-8 евроцента за седмица

Пазарът на горива в България навлиза в период на успокояване след напрежението около конфликта в Близкия изток и последвалите сътресения на международните петролни пазари.

"Цените паднаха с около 7-8 евроцента за една седмица. Виждате и на колонките - горе-долу с 5–6 цента. Очакваме до края на седмицата и тези 3–4 цента, които още не са се отразили, да ги видим надолу. Така че е много вероятно почти навсякъде в България, на всички бензиностанции, може би с изключение на магистралите, цените да бъдат около 1,50 евро на светлите горива и между 1,60 и 1,65 евро на пропан-бутана", заяви Димитър Хаджидимитров от Асоциацията на търговците, производителите, вносителите и превозвачите на горива в студиото на "България сутрин".

Според него спадът е пряко свързан с успокояването на ситуацията в Близкия изток и възстановяването на нормалния трафик през Ормузкия проток.

Въпреки това пазарът остава чувствителен към всяко ново напрежение в региона и дори малки инциденти могат отново да доведат до рязко покачване на цените.

"Вече минаха близо два месеца, така че още два месеца и предполагам, че към края на лятото ще виждаме цени на барела под 70 долара. Това е моята прогноза", каза Хаджидимитров пред Bulgaria ON AIR.

По оценка на експерта световното потребление на горива леко намалява, докато добивът продължава да расте.

Допълнителни количества петрол идват и от нови находища, чието разработване е било ускорено заради геополитическите събития. Това също създава предпоставки за по-ниски цени през следващите месеци.

Относно работата на българската рафинерия той посочи, че ограниченията върху износа влияят негативно върху финансовите резултати на предприятието.

"Живи и здрави, ако и войната в Украйна приключи тази година, нещата ще бъдат съвсем спокойни. Ако отпадне забраната за внос на руски нефт, и нашата рафинерия ще бъде с по-добри финансови показатели, защото виждате, че през последната година натрупа доста загуби от това, че не преработва руски нефт", отбеляза гостът.

По отношение на цените на горивата у нас той подчерта, че България продължава да е сред държавите с най-ниски цени в Европейския съюз.

Основната причина за това са по-ниските акцизни ставки в сравнение с много други европейски държави.

При метана ситуацията е по-различна, тъй като цената му се определя на месечна база от регулатора. Затова през последните седмици не се наблюдават съществени промени.

Очакванията му са стойностите да останат относително стабилни и през следващия месец.

В разговора беше засегната и темата за пътната инфраструктура. Според представителя на бранша цените на винетките в България са значително по-ниски от средните европейски нива.

"Ако искаме да имаме по-хубави и безопасни пътища, трябва да се научим да плащаме по-висока цена. Няма как да се возим срещу 48 евро цяла година с автомобила си в цяла България и да искаме пътищата да бъдат безопасни и добре поддържани", категоричен бе Хаджидимитров.