Бенчев за горивата: Има успокояване на пазара на горивата

Председателят на Българската петролна и газова асоциация Светослав Бенчев коментира динамичната обстановка в Ормузкия проток, както и цените на горивата у нас в началото на летния сезон.

Пред Nova news Бенчев изрази оптимизъм, че ще има напредък в преговорите между Иран и САЩ. Експертът добави, че пазарът на петрол реагира на тези новини. "Онзи ден цената за барел се покачи леко и достигна около 80 долара за барел, а днес отново се понижи под това ниво - до около 78-79 долара за барел. Пазарът смята, че нещо позитивно ще се случи в следващите дни“.

На въпрос с кои периоди могат да се сравнят тези нива, председателят на БПГА припомни, че при началото на кризата цените са били около 65-69 долара за барел. “Още сме доста над нивата отпреди началото на тази авантюра в Близкия изток“.

Горивата у нас

По отношение на горивата у нас се очаква, че при запазване на сегашните нива на петрола може да има допълнително поевтиняване, макар и без конкретни прогнози с колко.

“Хубаво е да видим къде ще се закотви петролът като стойност за следващите седмици“, категоричен е Бенчев. Според него е малко вероятно скоро да се върнем към нивата от около 65 долара за барел, наблюдавани преди конфликта.

Според Бенчев цените вероятно ще се задържат в текущия диапазон, тъй като той отразява актуалната геополитическа ситуация и умерения оптимизъм на пазарите. “Моето предположение е, че нещата ще се запазят в този диапазон, който виждаме в момента“, добави експертът.

Бенчев отбеляза, че през последния месец дизелът у нас е поевтинял с около 12%. Той е категоричен, че по-важното е, че се наблюдава успокояване на пазара, е не ръст.

Бенчев припомни, че в предходен период са били достигнати нива от 111-118 долара за барел и значително по-високи цени на горивата у нас, включително дизел около 1.78-1.80 евро. Той отчете и понижение при бензина до средни нива около 1.49-1.50 евро, което според него показва, че вътрешният пазар следва международните тенденции, макар и с известно закъснение.

Ормузкият проток

По отношение на възстановяването на пазара той обясни, че всичко зависи от развитието около Ормузкия проток. “Ако всичко приключи със споразумение в следващите 30-40 дни, ако протокът бъде отворен и разминиран, ще е нужно време до края на годината, за да се нормализира ситуацията“.