В началото на лятото: Цените на дизела и бензина са почти изравнени

Поевтиняването на горивата продължава и тази седмица, при което цените на дизела почти се изравниха с тези на бензините.

Днес средната цена на дизела падна с три цента до 1.51 евро за литър, показва платформата Fuelo. В бензиностанции на "Лукойл" дизелът днес се продава за 1.49 евро за литър, а в по-малки вериги - дори за 1.45 - 1.47 евро.

Тези ценови нива са почти колкото цените на бензина. Според Fuelo днес средната цена на масовия А95 достигна 1.49 евро за литър, докато на скъпите бензини падат до около 1.70 евро.

Цените на дизела и бензин А95 бяха изравнени пред избухването на войната в Иран до нива около 1.25 евро за литър. Впоследствие заради скока на котировките на петрола след затварянето на Ормузкия проток особено рязко поскъпна дизелът, чийто ценови пик достигна до 1.80 евро за литър през април.

Очакванията са поевтиняването на горивата да продължи. Преговорите между САЩ и Иран за прекратяване на военните действия доведоха тези дни до спад на котировките на петрола до под 80 долара за барел.