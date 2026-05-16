Цените на горивата удрят тежко гръцките острови

Цените на горивата в цяла Гърция продължават да се покачват стабилно, което оказва все по-голям натиск както върху бюджетите на домакинствата, така и върху тези на бизнеса.

Според най-новите официални данни, публикувани от Националната обсерватория за цените на горивата за четвъртък, 14 май 2026 г., средната цена в страната за безоловен бензин с октаново число 95 е достигнала 2,097 евро за литър.

Резкият скок на цените на бензиностанциите се дължи на натиска на международните пазари, но географските различия в Гърция влошават ситуацията на вътрешния пазар, пише To Vima.

За пореден път жителите и посетителите на островните региони са изправени пред шокиращо високи цени, тъй като транспортните разходи изтласкват крайната цена на литър до екстремни нива.

Разбивката на цените на горивата в цялата страна показва,

че Цикладите и Додеканезите остават най-скъпите региони в Гърция по отношение на горивата.

Префектура Циклади: Отбеляза най-високите цени на горивата в страната, като стандартният безоловен бензин достигна 2,237 евро на литър, а дизелът се задържа на 2,019 евро на литър.

Префектура Додеканези: Цената на безоловния бензин с 95 октана се покачи до 2,174 евро на литър.

Префектура Кефалония: Средната цена достигна 2,150 евро на литър.

В противоположния край на скалата "най-умерените" цени, макар и все още над прага от 2 евро, бяха отчетени в континентална Гърция.

Най-ниските средни цени бяха отчетени в префектурите Йоанина (2,071 евро/литър), Пиерия (2,072 евро/литър) и Хиос (2,073 евро/литър). В двата най-големи градски центъра на Гърция, където потреблението на гориво е най-високо, цените останаха близки до средните за страната. В Атика 95-октановият безоловен бензин се продаваше на средна цена от 2,082 евро за литър, докато дизелът струваше 1,790 евро за литър. В Солун съответните цени бяха 2,088 евро за литър за безоловен бензин и 1,798 евро за литър за дизелово гориво.