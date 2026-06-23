Не са малко туристите по морето, леглата са ни много

Сезонът стартира леко песимистично и тази година вероятно няма да е като миналата, но ще е сходна с 2024-та, когато видяхме един приличен сезон. На пазара рядко остават празни пространства и нискотарифните компании вече организират много повече полети до германските градове. Да, вероятно няма да видим толкова голям брой германски туристи като минали години, но не бива да превръщаме това в трагедия. Това каза проф. д-р Стоян Маринов, катедра „Икономика и организация на туризма“ - ИУ – Варна, в предаването „Бизнес старт“ на Bloomberg TV Bulgaria с водещ Христо Николов.

Икономическата ситуация в Европа

„В Румъния, а и цяла Западна Европа, хората са притеснени заради повишаването на цените – това няма как да не окаже влияние“, коментира гостът. Туроператорите, които работят със страните от Централна Европа – Чехия, Полша, Унгария и Словакия – са с добри прогнози. Проблемът у нас е, че леглата са твърде много. България разполага с много качествени хотели, но има и такива, които не е ясно защо са били построени.

Според събеседника

новините за затворени плажове не са нещо ново, а се повтарят всеки сезон.

Черно море е затворено и мазут ще има, но е важно тези замърсявания да се премахват възможно най-бързо. Такива проблеми винаги ще има.

Миналата година имаше подобна негативна кампания със заснемането на касови бележки. Над 50% от легловата база у нас е в хотели четири или пет звезди, които предлагат ол инклузив пакети. Цените не са по-различни нито в Гърция, нито в страните от Западна Европа. „Виждаме как всичко се повишава – горивата, хранителните стоки, а и разходите за заплати. Разбира се, има и лоши примери за ценообразуване“, обясни проф. Маринов.

Инфлацията се отразява негативно,

тъй като орязва доходите и съкращенията идват първо от потребности от вторичен характер като туризма. Бизнесът има достатъчно умения, за да се справи.

Прогнозите са за 100 000 германци по-малко заради прекъснатите чартърни полети. Благодарение на динамичното ценообразуване и пакетиране спадът няма да е 100 000, а по-малко. Гостът отбеляза, че се очакват леки ръстове на полския и чешкия пазар. За миналата година община Варна има ръст на броя на туристи и нощувки между 6-7%. Тази година не можем да говорим за ръстове спрямо предходния сезон.

Той допълни, че към момента еврозоната не се отразява положително на вътрешния туризъм, тъй като сме свидетели на ръст на цените. Преминаването към еврото оказва негативен ефект върху ценообразуването. Ако разполагахме с магистрала Черно море, ситуацията щеше да е много различна, тъй като Истанбул е само на няколко часа.

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