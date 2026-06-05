Община Царево обособява зони за безплатно паркиране през лятото

Община Царево обособява няколко зони за безплатно паркиране на леки автомобили през летните месеци. Тогава натискът върху градската инфраструктура е най-осезаем. С тази мярка ръководството на местната администрация цели да осигури повече и по-достъпни места за паркиране, обясниха от кметството.

Въпреки че още през миналата година бе предложено за обособяване на синя и жълта зона в града /жълтата е изцяло за местните жители/, това не решава проблема. През лятото автомобилите в Царево са двойно повече заради курортния сезон и има нужда от още места.

Зоните за безплатно паркиране са на общинския паркинг зад магазин "Диана", паркинга на ул. Христо Ботев (от Морската градина до подходът за Централен плаж), до хотел "Хермес" и зад храм "Св. Цар Борис Михаил I". Обособени са още три зони - до бензиностанция "", при спортните игрища на кв. "Василико" и при спирката на ул. "Одринска Тракия+. Паркинг пространството в самия център на квартала отново ще бъде безплатно за паркиране за посетителите и гостите му.

До края на месец юни ще бъдат поставени указателни табели към съответните локации.