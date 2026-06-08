Признание: Сезонът се бави, 120 хиляди германски туристи няма да дойдат

Летният туристически сезон по Черноморието леко се забави тази година, но очакванията са активността да се засили с напредването на лятото. Това заяви министърът на туризма Илин Димитров при откриването на сезона в Созопол.

„Очакваме с напредването на лятото да наваксаме. Нашето предположение в Министерството на туризма е, че сезонът ще е сходен с миналогодишния“, каза Димитров. По думите му една от причините за по-бавния старт е неблагоприятното време, а друга – липсата на германски туристи, които традиционно удължават сезона по българското Черноморие.

„Имаме анулирани чартърни полети, които бяха отменени още в началото на януари. Германските туристи удължават сезона, така че е много важно да бъдат предприети мерки за привличането на повече посетители от тази държава“, заяви министърът.

Той уточни, че проблемът е свързан със спор между две частни компании, довел до отпадането на около 120 000 самолетни седалки за германски туристи.

„Отношения между две частни фирми – не се разбраха. Това практически вече се отразява. Голяма част от германските туристи, които уплътняват сезона, това лято липсват поради тази анулация“, посочи Димитров.

По думите му ефектът ще се усети най-вече в периферията на сезона, докато в активните летни месеци негативното отражение ще бъде ограничено.

Министърът подчерта още, че България трябва по-активно да рекламира качеството на морската си среда. Според международни тестове морската вода и пясъкът по родното Черноморие са сред най-чистите в света. „Оказва се, че нашата морска вода и пясък са едни от най-чистите в света. Това е нещо, което трябва да се продава“, каза още министърът.

Кметът на Созопол Тихомир Янакиев също изрази умерен оптимизъм за сезона, въпреки сложната международна обстановка и икономическите предизвикателства. „Имаме доста сериозни предизвикателства, не само пред сезона, а като цяло. Виждате колко кризи бушуват по света. Но въпреки всичко аз съм оптимист и мисля, че ще има добър сезон“, заяви Янакиев.

По думите му туристическият бизнес в града е добре подготвен, а първите сигнали от началото на сезона са положителни.

„Вече има хора в града, има чужденци. Наскоро със семейството ми излязохме да вечеряме в Стария град и се оказа, че заведението беше пълно, а свободните маси – резервирани. Чуваше се чужда реч – имаше англичани и германци“, каза кметът.

Той посочи, че част от ресторантьорите и хотелиерите вече отчитат добър старт и дори по-ранно отваряне спрямо миналата година.

„Важно е накрая, когато ударим чертата, в края на септември или началото на октомври, да бъдем поне малко над резултатите от миналия сезон“, каза Янакиев.

Сред основните предизвикателства пред общината той открои сигурността на туристите и проблема с паркирането в пиковите летни месеци.

„Трябва да обезпечим сигурността на туристите – това е най-важното. Другото сериозно предизвикателство е паркирането, особено в Стария град и тесните улици. Но това са проблеми, по които работим всяка година и надграждаме“, коментира той.

По отношение на цените кметът призна, че Созопол няма как да остане изолиран от инфлацията и увеличените разходи.

„Всички виждаме, че цените в България се покачват. Има увеличени разходи, особено там, където има ръчен труд. Но общината гледа да не бъде причина за допълнително натоварване – туристическият данък е същият, цената на синята зона също не е променена“, заяви Янакиев, цитиран от БГНЕС.

Кметът подчерта, че и това лято Созопол ще заложи на богат културен календар.

„Акцентът е културата. Созопол не е само плажове, дискотеки, ресторанти и магазини. Созопол е култура, Созопол е история, това е най-древният жив град по нашето Черноморие“, каза още той.

По думите му през летните месеци в морския град са предвидени театрални постановки, концерти, пленери и множество културни събития.