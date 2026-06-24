От 2027: Нов механизъм за изчисляване на минималната работна заплата

Тази година минималната работна заплата няма да бъде замразяване, увери премиерът Румен Радев, но от следващата 2027-ма ще има нов механизъм, по който тя да се изчислява.

Предложенията коментира изпълнителният директор на Асоциацията на индустриалния капитал Добрин Иванов в предаването "България сутрин".

"Този механизъм ще бъде предложен от Министерския съвет. Говорим за механизъм за минималната работна заплата от поне 15 години, но не стигнахме до общ консенсус. Разминахме се в настояването на синдикатите за включването на издръжката на живот като индикатор за определяне на минималната работна заплата. Формулата, фиксирана през 2023 г. нанесе огромни поражения", обясни експертът.

Икономиста Васил Караиванов припомни, че минималната работна заплата се използва за основа, върху която се изчисляват осигуровките. Той добави, че в бизнеса все още няма изсветляване навсякъде и още е актуална практиката да се дават пари в плик.

"Министърът на финансите говореше за замразяване на минималната работна заплата, премиерът каза, че няма такова нещо. Имаше избързване на минималната работна заплата през последните години и беше повече от държавните приходи", допълни Караиванов.

Ръст на минималната заплата

Пред Bulgaria ON AIR Добрин Иванов подчерта, че за последните три години, от 2024 година насам, МРЗ е нараснала с 55,5%. По думите му това е огромен ръст, защото расте “шест пъти по-бързо от икономиката”.

“Искаме обективен механизъм. Един от показателите, който трябва да е включен, е повишението на инфлацията. Трябва да се запази покупателната способност на минималната работна заплата. Трябва да се включи и производителността. Сегашната ситуация с осигуровките не е честна - имаме неравнопоставеност. Нетните вносители в бюджета си заплащат личните осигурителни вноски", коментира експерттът.

"Другите държави имат механизъм за постигането на консенсус, при нас битката е ожесточена. Германия има съвет с представители и на работодателите, и на синдикатите. Гръцки журналисти забелязаха, че на много места се плаща с карта, но приходите не се отчитат там. Важно е да видим минималната работна заплата такава ли е или е минимално ниво за осигуряване", посочи Караиванов.