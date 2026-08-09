Римски корабни останки със стотици амфори са открити край Сицилия (ВИДЕО)

Изключително откритие край бреговете на Сицилия. Кораб от римската епоха, вероятно датиращ от периода между II и I в. пр.н.е., е локализиран на около три мили от брега на Мазара дел Вало, на дълбочина 46 метра, съобщава Euronews.

Според информация от италианското Министерство на културата, на морското дъно се намират стотици амфори, две оловни рамена за котви и още една конструкция от същия материал.

Министърът на културата Алесандро Джули определи находката като едно от най-значимите подводни археологически открития през последните години.

"Поздравявам карабинерите, техните специализирани звена и Службата за опазване на подводното културно наследство на регион Сицилия за професионализма и отдадеността, благодарение на които този резултат стана възможен. Морето продължава да ни връща ценни частици от нашата история, а корабокрушението край Мазара дел Вало разказва за хората, търговските пътища и търговията, превърнали Средиземноморието в кръстопът на цивилизации. Проучванията ще продължат, за да разкрием историята на обекта и да я споделим с обществеността“, заяви Джули.

Вулканът, открит край Панареа

Само преди броени дни беше съобщено за друго значимо откритие край Сицилия. В този случай обаче не ставаше въпрос за археологическа находка. Край остров Панареа, част от Еолийския архипелаг, бяха идентифицирани голям кратер, скрит под морското равнище, както и нови хидротермални извори. Откритието ще позволи на учените да задълбочат изследванията си върху подводната вулканична система на острова и повдига нови въпроси относно нейната еволюция.

Структурата се намира на около една морска миля североизточно от Панареа, на дълбочина между 60 и 80 метра. Кратерът е с внушителни размери: около 100 метра дължина и 60 метра ширина. В съседство с това образувание са установени и нови хидротермални извори, характеризиращи се с отделяне на газове от морското дъно.