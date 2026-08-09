ОАЕ екстрадираха ръководител на влиятелен ирландски наркокартел

Властите в Обединените арабски емирства предадоха на Ирландия предполагаемия ръководител на влиятелен международен престъпен картел Даниъл Кинахан, който беше арестуван в Дубай през април, съобщи днес официалната новинарска агенция УАМ.

Самолетът на ирландското правителство, с който според местни медии е пътувал Кинахан, пристигна в края на деня на военното летище “Кейсмънт“ западно от Дъблин, съобщава AFP. Над района е кръжал и хеликоптер.

Ирландска мафия

Организираната престъпна група “Кинахан“, известна още като “ирландската мафия“, е обвинявана от САЩ и Европейския съюз в престъпна дейност от голям мащаб, включително трафик на наркотици и пране на пари.

Според оценка на ирландската полиция състоянието на групировката надхвърля 1 милиард евро, което я прави най-могъщата престъпна организация в Ирландия.

Кинахан, на 49 години, “беше екстрадиран от Обединените арабски емирства по официално искане на ирландските власти, за да бъде съден за престъпления, свързани с транснационалната организирана престъпност, включително ръководене на престъпна организация, убийство и трафик на наркотици“, съобщи УАМ.

Според агенцията министрите на правосъдието на двете страни наскоро са обсъдили екстрадицията по телефона.

Даниъл Кинахан беше задържан в Дубай през април въз основа на ирландска заповед за арест, след като всички негови жалби срещу екстрадицията бяха отхвърлени. Той живееше в Емирствата от близо десетилетие и сключи брак там през 2017 г.

Кинахан е вторият високопоставен член на картела, екстрадиран от Дубай, след Шон Макгавърн, който беше върнат в Ирландия през 2025 г. и миналия месец беше осъден на 24 години затвор, след като се призна за виновен.

Според ирландския министър на правосъдието Джим О'Калахан екстрадицията „отправя ясно послание: предполагаемите извършители на тежки престъпления, свързани с организираната престъпност, няма да намерят сигурно убежище, където да се укрият от правосъдието“. / БТА