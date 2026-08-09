Монтана посрещна чудотворната Хавайска икона

Хиляди миряни се стекоха в храм “Свети Дух” в Монтана, за да посрещнат и да се поклонят пред чудотворната Хавайска мироточива Иверска икона на Пресвета Богородица.

Светинята ще бъде в града до утре следобяд.

Опашка от чакащи се изви пред храма, които търпеливо изчакаха реда си.

“За нас е голяма радост и благословение да посрещнем иконата на Света Богородица Хавайска в най-големия храм в Монтана. Радваме се, че толкова много хора се стекоха днес да се докоснат до нея, да се помолят за своите нужди, пък Света Богородица ще прецени кое е полезно за техните души”, каза за БТА Видинският митрополит Пахомий.

Митрополитът обясни, че от 8:00 часа утре в храма ще има сутрешно богослужение, в 15:00 часа иконата ще отпътува за Видин.

Кметът на Монтана Златко Живков, който също беше в храма, сподели, че градът е един от малкото в България, които имат честта да посрещнат чудотворната икона.