Бюджетът на ПБ вкарва България в румънски сценарий, ДБ иска да бъде оттеглен

Бюджетът на ПБ вкарва България в румънски сценарий, ПГ на „Демократична България“ иска представеният в сряда проектобюджет за 2026 година да бъде оттеглен.

Предложеният бюджет не се различава съществено от финансовите рамки, срещу които граждани протестираха. Не се виждат мерки за спиране на източването на публични средства и за затваряне на „кранчетата“, чрез които средства продължават да се насочват към обвързани фирми, заяви пред журналисти в парламента народният представител Ивайло Мирчев.

Той подчерта, че вместо да се увеличават разходите и да се поема нов външен дълг, е необходима политика за финансова дисциплина и постепенно балансиране на бюджета.

Има една народна поговорка, че реформи в гробищата отвътре не може да се очакват. Според Владислав Панев Министерство на финансите играе ролята на гробище.

Проектобюджетът е изготвен без ясна визия за дългосрочното развитие на българската икономика, каза още Панев. Според него високият дефицит създава рискове както за инфлацията, така и за спестяванията на гражданите.

Божидар Божанов акцентира върху необходимостта от структурни реформи, особено в здравеопазването. Той определи сектора като един от основните източници на изтичане на публични средства и разкритикува липсата на реформи в бюджета на Националната здравноосигурителна каса. Божанов посочи, че законопроектът за провеждане на обществени търгове от частните болници не се придвижва, а кандидатът за ръководството на НЗОК не дава индикации за промени в системата. Той съобщи, че ДБ внася законопроект за премахване на втория подуправител на здравната каса.

Мартин Димитров предупреди, че настоящият бюджет нарушава едно от основните фискални правила за ограничаване на преразпределението на средства през държавата и създава риск за публичните финанси. Според него страната може да се насочи към „румънски сценарий“, ако дефицитът не бъде овладян още през 2026 г. Димитров разкритикува и намеренията за закриване на Комисията по досиетата, определяйки ги като антиреформа, а не като реална промяна.

От „Демократична България“ заявиха още, че са готови да подкрепят въвеждането на таван на възнагражденията в публичния сектор при пълна прозрачност на заплатите, както и да участват в дебат за размера на депутатските възнаграждения, съобщава БГНЕС.

На въпрос дали ще подкрепят планирания за събота, 27 юни, граждански протест срещу управлението на Румен Радев Божидар Божанов каза, че гражданите имат пълното право да протестират, особено на фона на случващото се във финансите, но не отговори дали като депутати ще подкрепят демонстрацията.