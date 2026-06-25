В кадър: "Сбогом, малки ангели": Цветя пред стадиона на "Славия" в памет на загиналите деца

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Стадионът на футболен клуб "Славия" беше отрупан с цветя в памет на двете деца, загинали в тежката катастрофа на АМ "Тракия" вчера.

Момчетата са били част от академията на клуба. Те са пътували за турнир в Албена. Сред жертвите е и бащата на едното от тях. Треньорът им Иван Терзийски е стабилизиран, но съпругата му, която също е била в автомобила, остава в тежко състояние.

От "Славия" обявиха едномесечен траур, а школата преустанови тренировъчния процес и всички свои дейности до второ нареждане. От Българския футболен съюз и редица родни клубове изразиха съболезнования към семействата на загиналите.

Днес оградата на стадиона в квартал „Овча купел“ беше обсипана с цветя. Фенове, приятели на загиналите, както и деца от школата заедно с родителите си дойдоха, за да се сбогуват с малчуганите.

Бяха закачени и плакати с надписи: "Сбогом, малки ангели", "Вашият пламък няма да угасне" и "Светъл полет, бели орлета".

За по-късно тази вечер - от 19,00 часа - е организирано бдение в памет на загиналите момчета.

От "Левски" и ЦСКА вече подкрепиха идеята за благотворителен мач със "Славия" в помощ на семействата на жертвите и пострадалите от катастрофата край Ямбол.

На 22 юли от 18:30 часа на официалния терен на стадион "Александър Шаламанов" в София ще се проведе среща между втория отбор на "Славия", дублиращия тим на "Левски" и третия състав на ЦСКА. "Сините" и "червените" ще си поделят по едно полувреме. Двубоят ще премине под мотото за спиране на насилието по пътищата и за по-строг държавен контрол върху качеството на пътната инфраструктура в България.

Билетите за срещата ще бъдат на символична цена, а по време на мача деца от школата на „белите“ ще обикалят трибуните с кутии за дарения. Събраните средства ще бъдат преброени от специална комисия и впоследствие ще бъдат предадени на семействата на жертвите и пострадалите при тежкия инцидент.

От ПФК Славия ще открият и специална дарителска банкова сметка. / БГНЕС

