Прокуратурата за мелето на "Тракия": Няма данни за спукана гума и заспал водач

От прокуратурата в Ямбол съобщиха, че няма потвърждение спукана гума да е причина за катастрофата на АМ "Тракия". Разследвата се всички версии. Няма данни и водачът да е заспал.

Това съобщи на брифинг прокурор Живко Илиев от Окръжна прокуратура - Ямбол.

Относно тиражираните версии за причината за инцидента, разследващите посочиха, че към момента няма потвърждение за технически проблем. Всяка една версия ще бъде взета предвид, включително и тази за спукана гума, но към момента няма такива данни и потвърждение, категоричен бе Живко Илиев. Той добави, че експертизата ще даде отговор и на въпроса дали предпазните мантинели са отговаряли на стандартите при поставянето им.

По думите му единственото, което може да се каже за скоростта на камиона към този момент, е, че тя е била в рамките на разрешената.

Инцидентът е настъпил в сряда около 12:40 ч. Товарният автомобил се е движил в посока София, когато е загубил управление, преминал е през мантинелите и се е ударил в движещ се в насрещната лента лек автомобил, пътуващ към Бургас. В колата са пътували петима души. Двете деца и водачът са починали на място, а другите двама пътници са транспортирани в болницата в Ямбол, като лекарите се борят за живота им, обясни старши комисар Добрин Димитров, директор на ОДМВР-Ямбол.

Шофьорът на товарния автомобил, който причини катастрофата с три жертви на автомагистрала „Тракия” в сряда, е привлечен в качеството на обвиняем.

Мъжът ще отговаря пред закона за нарушаване на правилата за движение, довело до смъртта на две или повече лица, като предстои прокуратурата да поиска от съда постоянното му задържане под стража, заяви прокурор Живко Илиев.

Водачът на камиона е невредим и първоначално е задържан за 24 часа. Мярката му ще бъде удължена до 72 часа от прокуратурата. Работното обвинение е за нарушаване на правилата за движение по пътищата, довело до смъртта на две или повече лица, за което се предвижда наказание от 5 до 20 години лишаване от свобода, уточни прокурор Илиев.

Камионът, който е навлязъл в насрещното движение на магистралата, преминавайки през мантинелите, е бил празен, след като е стоварил зърно в Бургас. По данни на полицията се е движел с допустимата скорост от 90 км/ч. в активната лента. Товарният автомобил се врязва в кола, в която се возят петима души, пътували за футболен турнир в Албена.

Старши комисар Добрин Димитров съобщи, че шофьорът е имал общо 20 нарушения и още два инцидента на пътя. Четири от тях са с актове, а останалите 16 са с фишове, които са били платени.

През 2024 г. същият водач е причинил катастрофа на магистрала „Тракия“. Тогава той е управлявал друг влекач, но със същото полуремарке, като причината за инцидента отново е била техническа неизправност. Шофьорът има и друг съставен акт – за използване на мобилен телефон по време на движение.